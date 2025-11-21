２１日に東京ドームで「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が開催された。オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手が囲み取材で長嶋さんへの思いを明かした。

「僕がルーキーのときからキャンプのときも必ず声をかけてもらって、東京ドームに来た際にも温かい言葉であったりとか激励の言葉をたくさん感謝しています。本当に今の野球界にはいないような、本当にスーパースターって言葉が一番似合う選手であり監督さんだと思うので。これだけ日本の野球が発展したのは間違いなく長嶋さんのおかげだと思うので感謝の気持ちをお伝えさせていただきました」

長嶋さんは６月３日に亡くなったが、その時の気持ちを振り返った。「あのときは確かシアトルにいたと思うんですけど。月並みな言葉になってしまうんですけど本当に驚きというかびっくりして。去年もすごく元気そうな姿を拝見していたので。それと同時に。（報せを聞いたのが）試合の前日だったので。明日の試合絶対抑えなきゃいけないなっていう気持ちになりました」

「本当に多大なる功績というか、野球界にすごいすばらしいものを残してくれたと思っているので。僕なんか足元にも及ばないですけど、なにか今後野球界に少しでも何か残していけたら長嶋さんの思いだったりそういうのを継承できたかなと思うので、なにかそういうのを残せるように頑張っていきたいと思います」と、感謝の気持ちを込めた。