最新ドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）をはじめ、バラエティー番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）や『ネプリーグ』（フジテレビ系）など、地上波テレビでも引っ張りだこの手越祐也。最新配信シングル「シルエット」は、LINE MUSICのミュージックビデオ部門で4週連続ヒットするなど、ここへきて音楽面での評価も高まっている。

インタビュー前編では、「シルエット」をはじめ、再ヒットしている楽曲について熱く語ってもらったが、後編では、彼のファンへの想いを尋ねてみた。また、アイドル路線で世に知られた経歴を考えると意外に思われるかもしれないが、実は手越には男性ファンが多い。そのあたりについても本人の見解を伺っていく。

LINE MUSICのリスナー男女比は3：7。経歴を鑑みると男性3割というのは非常に高い

その前に、彼がこれまで3回出演した松崎しげる主催の音楽イベント『黒フェス〜白黒歌合戦〜』にて披露した楽曲「この手とその手」について尋ねてみよう。

福島の中高生に歌を作ってプレゼント

同作は、手越の真っ直ぐに伸びる歌声により、離れ離れになる淋しい状況でも、前向きな気持ちにさせてくれるバラードだ。彼が『黒フェス』で歌った時、初めて聞く人も多いはずなのに、ももいろクローバーZのファンも松崎しげるらベテラン好きのファンも聞き入っており、会場中が温かい雰囲気で包まれていたことに何かすごいチカラを感じた。この曲はいったいどういった経緯で作られたのだろうか。

「『この手とその手』は、僕が2021年から行っている『手越村プロジェクト』がきっかけとなって生まれました。これは震災で被害を受けた福島県の郡山市で中高生と一緒にお米作りを行うもので、現在も続けています。この年代の子たちは震災の被害に加え、新型コロナの影響で、修学旅行や体育祭などの行事を味わえず、卒業アルバムに載るはずだった想い出の写真が全然ないんです。それを知ってから、彼らが就職や進学をしていくなかで心の支えになるような“卒業ソング”を作ってあげたいと思って、この作品を作りました。

その年から、福島の中学校や高校にサプライズで行って、卒業式に歌のプレゼントとメッセージを送るようにしています。今年はどうしてもスケジュールが合わなかったのですが……。でもこの先、例えば上京したり、逆に田舎に戻ったり、そういう環境の変化で住む場所も変わっていく時にも当てはまる楽曲なのかなと思っています。だから黒フェスで歌った時も、観客のみなさんがご自身の経験を思い出しながら聴いてくれて、心に刺さったんじゃないかな。

今年はバンドのT.N.Tとして出演しましたが、来年以降もオファーをいただける限り出たいと思っています。松崎しげるさんは、プライベートでもステージ上でも“しげるん”って呼ぶくらいに仲良くさせてもらっていますが、僕にとっては大恩人ですからね！」

『この手とその手』について、こんなにも熱い想いがあるとはと正直驚いたが、だからこそ大会場をひとつにまとめるだけの求心力が手越に備わっていたのだと、改めて納得した。

ファン比率は男性3：女性7 同性から支持される理由とは

さて、ここからはLINE MUSICで手越祐也の楽曲を聴いているリスナー層のデータについて、手越自身に考察してもらった。同社のデータによると、男女比は3:7で女性が多いが、アイドル活動を経験した男性タレントとしては、この男性3割という数字はかなり多いほうだ。

また、年齢分布を見ると、男性では20代後半、女性では20代から30代前半の割合が高く、いずれも手越よりひと回りほど若いリスナーが多い。だからこそ、若い世代に人気のLINE MUSICでヒット現象が顕著に現れたのではと考えられる。

まず男性人気について尋ねると、特に驚きもせず、むしろ納得しているようだ。

「僕、そもそも前事務所にいた頃から、道を歩いていても男性から声をかけられることが圧倒的に多かったんですよ。普通はきっと逆ですよね。ソロになってからはさらに顕著で、“手越くんですか？”って言ってきてくれる人の99%くらいは男性かも。考えてみたら、昔からアイドルらしからぬ発言をしてきたし、『イッテQ』もスタッフの方が“愛のある編集”をしてくれたことで、アイドルっぽく扱われることもなかったから（笑）、そういうところが男性に刺さるんじゃないですかね。自分は、思いっきり楽しそうに生きていることとか、嘘をつかない、悪くないことは悪くないって反抗もする、イエスマンじゃないところとかありますから。

多分、僕自身もそういうヤツが好きですね。やっぱり男は心のなかではもっと自由に、もっと強く生きたいじゃないですか。そうは言っても、みんな偉い人の顔色をうかがったり、ゴマをすったり、自分の夢を押し曲げたりと、何かを気にして生きている部分があるはず。そういう方々にも、“手越みたいに楽しそうに人生を生きてみたいな”って、少しでも刺さってくれたら嬉しいですね」

そうは言っても、元アイドルで彼ほど男性から声をかけられる人はあまりいないのではないだろうか。

「そうかもしれないですね。だから、こういう風に認知されているのはめちゃくちゃ嬉しいです！ 男性ファンも（ファンネームの）“ハニー”と名乗っていいかって？ もちろんですよ！！ 一時ね、男性は“ハニオ”にしようかという案もあったのですが（笑）、今のところ“ハニー”でOKです！」

以前、別の視聴率データで『イッテQ』がZ世代を中心に男性にとても人気という結果を見たことがあるが、だからこそ同番組に手越が復帰したことは、番組にとっても、また彼にとってもハッピーな結果だったと言えるだろう。次に、自分より若い世代のリスナーが多いことについても尋ねてみた。

「そうですね、一番大切にすべきなのは、これまでずっと応援してくださっている方だと思っています。それにプラスして、最近の、特にソロになってからのアーティスト活動に共感してくれている方がいるのは、めちゃくちゃありがたいことです。アーティストというのは、常に進化し続けなきゃいけない存在ですからね。

だから、こうして手越を知らなかった若い世代の方が、いつでもライブに来てくれるように、心も身体も、もちろんルックスも（笑）、ずっと若々しさを維持するような努力をし続けなきゃいけないなと思っています」

T.N.Tはロックバンド、ソロは総合エンターテイナー

手越は、’25年12月10日にT.N.Tとして初のシングルCD『未来へ/I Don't Care』のリリース、また’26年1月からは初のライブツアー『THE NEXT TRIGGER』の開催が予定されている。今後、バンドとソロの音楽活動について、それぞれのスタンスは異なるのだろうか。

「T.N.Tのほうはロックバンドなので、とにかく音で全てを届けます！ 基本的にライブもオールスタンディングにしたいし、T.N.Tのほうはペンライトでの応援がなかったとしても、僕自身は全然構わないんですよね。

一方、ソロの“手越祐也”のスタンスは総合エンターテイナーですし、やっぱり目指すのはミッキーマウスなんですよ。歌もダンスもトークもできて、照明もピカピカと綺麗で。そして、ファンの方がツアーTシャツを着て、うちわやペンライトを持って応援してくれて。こちらは、アイドル時代から長年培った経験をフルに活かしつつ、さらにブラッシュアップしていきます。

バンドとソロ両方での活動があることで、音楽で魅せる振り幅がより大きくなるので、すごく楽しみながら活動させてもらっています。つまり、両立することで明るい未来が見えるんじゃないかとワクワクしています！」

インタビューの最後に、今の心境を語ってもらった。

「自分としては若い頃から、何より大切なのは音楽活動だと思ってやってきています。そんななかで、バラエティー番組でのトークや今回のドラマの芝居で知ってくれる方もたくさんいて、それらが入口となって、コンサート会場やファンクラブなど、自分が大事にしている音楽活動に参加してもらえるというのは理想的な流れだと感じているんですよ。

僕は15歳からアイドルとして活動させてもらっている一方で、音楽だけで勝負しているアーティストやバンドと闘うのは難しいな、でもこれを打破したいってずっと思いながら生きてきたんです。それが、今、こうして、アーティストとして、歌手としての部分を評価していただけるようになってきたことがわかって嬉しいです。

今後も、さらに多くの方に届けるために、テレビの音楽番組やフェスなどに出ていくつもりです。手越祐也がいろんなパフォーマンスをしているのを見て、バラエティーだけじゃないんだって感じてもらえたら。そして、最終的には自分のライブに1人でも多くの方に来てもらえるように全力で頑張っていきたいと思います！」

バラエティー番組では芸人顔負けの男気ある熱血ぶりを見せ、クイズ番組では周囲の誰かがミスをしても場を明るく盛り上げ、そして出演中のドラマ『ぼくたちん家』では、生真面目で翳りのある中学教師を演じている手越。それぞれの役回りを完璧にこなすスタイルは、さすが10代から全方位で活動してきたTVスターとしての大器を感じさせる。

今後、音楽面でソロとバンドの両輪へ活動を広げていっても、彼ならばその超絶前向きなメンタリティーと、これまで培ってきた能力のキャパシティーゆえに何かやってくれるに違いないだろう。

【INFORMATION】

《手越祐也》

◎「シルエット」9月16日（火）Digital Release

◎「導火線」7月9日（水）Digital Release

◎アルバム『手越祐也 SINGLES BEST』

▼3形態でのリリース

（1）BEST ALBUM + 本人コーラス入りカラオケ（CD：2枚組）+ Blu-ray付

（2）BEST ALBUM（CD：1枚）+ DVD付

（3）BEST ALBUM（CD：1枚）

《T.N.T》

◎シングルCD 『未来へ/I Don't Care』2025年12月10日発売

[通常盤] 品番：FRMT-004 / \1,650(税込)

[限定仕様盤] 品番：FRMT-005 / \2,970(税込)

※豪華ブックレット＋特製スリーヴケース付き

「未来へ」第104回全国高校サッカー選手権大会”の応援歌に選出！

手越祐也（てごし・ゆうや）

1987年11月11日、神奈川県横浜市生まれ。03年9月から20年6月まで約17年間、男性アイドルグループのメンバーとして活動し、その期間中に音楽活動のほか、『FIFAワールドカップ』でメインキャラクターを務め、バラエティー番組でのレギュラー出演やドラマ・映画での俳優などでも人気を得る。フリー転身後は、自身のYouTubeチャンネルなどSNSを開設し、21年7月からは6か月連続配信リリースを皮切りにソロ・アーティストとしても精力的に活動し、以降ライブツアーやCDリリースを継続中。25年からはソロと並行してロックバンドT.N.Tとしても活動開始。公式X: @TNT___official_ Instagram:@ tnt___official_ YouTube：@TNT___officialchannel

臼井孝（うすい・たかし）

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』（いそっぷ社）、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』（渋谷のラジオ）に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



