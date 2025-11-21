高橋恭平×木村柾哉×中島颯太、グループの垣根越えた共演への思い 漫才のような関西弁トークも
【モデルプレス＝2025/11/21】なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太が、12月1日発売の「CHEER（チア） Vol.64」（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。
【写真】上白石萌歌＆高橋恭平＆中島颯太、昼間の渋谷にゲリラ降臨
高橋、木村、中島はそれぞれ違うグループに所属しながらも、12月12日に公開される映画「ロマンティック・キラー」にて共演。撮影中には、顔を合わせるたびに笑い合う3人。高橋が不意にエセ笑いを始めると、木村と中島はそのあまりのエセ笑いぶりに大笑い。椅子にぎゅっと座るシーンでは、3人が小さくなりぎゅっと寄り添う姿に、スタッフから「かわいい」と声が上がった。
インタビューでは、漫才のようなテンポのいい関西弁トークを展開。高橋のボケに突っ込む木村と中島のやり取りから、3人の仲の良さが伝わってきたという。グループの垣根を越えた共演について、高橋は「僕はボーイズグループのみなさん全員にリスペクトを持っているので、こういう機会が今後も増えていったらいいなと思っています。つまり、垣根を越えながら、かき揚げパーティをしたいですね」と良いことを言った後に、いきなりかき揚げパーティの話に。 続いて「2人と共演できたことがすごく刺激になりました」（中島）、「それは僕も同じだな」（木村）と答えると、高橋から「で、何パーティする？」と謎の質問が。中島が即座に「刈り上げパーティ」と言うと、木村は満面の笑みで「書き初めパーティ」と発言。嬉しそうに笑い合う、仲の良い3人のグラビア＆インタビューが掲載されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高橋恭平×木村柾哉×中島颯太「CHEER」表紙登場
◆高橋恭平×木村柾哉×中島颯太、関西弁トーク展開
