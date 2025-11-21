人気バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）やクイズ番組『ネプリーグ』（フジテレビ系）、そして7年ぶりとなるドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）など、最近になって手越祐也を地上波のあちこちで見かけるようになった。

彼は2020年にアイドルグループからフリーランスに転身した後も、ソロ・アーティストとしてデビューし楽曲をリリースしつつさまざまなライブイベントに出演。さらに’25年には、ロックバンド『T.N.T』を結成しバンド活動を開始するなど、実は音楽を中心に活動していたのだ。

だが、バラエティーでの大活躍の陰に隠れ、読者の多くはアーティストとしての魅力を知らないかもしれない。少なくとも、音楽面への世間の評価はまだ不十分だろう。そこで、本人にインタビューを敢行し、音楽にかける想いについて存分に語ってもらった。

手越祐也の音楽観とは――

LINE MUSICのミュージックビデオTOP20に新旧7曲も

まず特筆したいのが、手越祐也の最新配信シングル「シルエット」が、若い世代に人気のストリーミングサービスLINE MUSICのミュージックビデオ部門において、10月10日のMVリリース以来、4週連続1位となっていることだ。本作は、バッドエンドの映画に涙した恋人をずっと抱きしめることでハッピーエンドで包み込もうと歌う、手越にふさわしいミディアム調のラブソングだ。作中に彼のファンネーム『HONEYYY』と同じ読み方の「ハニー」が登場するなどの仕掛けもあり、評判が良いのもよくわかる。

しかし、今回は本作のみならず、BE:FIRSTやHANAといった上位常連グループと並んで、なんと同チャートTOP20内に新旧の楽曲が7作もランクインしているのだ。10月12日から放送が始まった『ぼくたちん家』で、彼の音楽に興味を持った人が増えているとも考えられる。

手越本人に、これら上位曲の魅力や、彼の音楽ファン層について語ってもらうにあたり、まずは今、どのような音楽を聴いているのか、またどんな音楽で育ってきたのか尋ねてみた。

「最近、1年中ソロとバンドの音楽活動をしているので、いわゆる“流行りの音楽”についてはまったくわからないですね。移動中はゆっくり休みたいので、オーケストラなどのクラシックやゲームミュージックを聴いていることが多いです。

中高生の頃は、L'Arc〜en〜CielやX JAPANなど好きなバンドや槇原敬之さん、それとボイストレーニング用に玉置浩二さんの楽曲をたくさん聴いていました。あとは、もともとモーニング娘。のオタクだったので、モー娘。も！

今は、自分のレコーディングした楽曲をチェックしたり、ライブ前だったらそのセットリストを繰り返しずっと聴いたりしていますね」

では、ここからは2025年11月第1週のLINE MUSICでのミュージックビデオ再生回数ランキングに沿って尋ねてみよう。

新曲「シルエット」はツアーを通して育っていった作品

1位は前述のように、現時点での最新リリース作「シルエット」。本作はソロデビュー曲「シナモン」と同じくシンガーソングライターの小林未奈が手がけた温かいラブソングで、前向きな性格の主人公や、ファンネームにちなんだ「ハニー」が登場する。この曲は、どういう経緯で制作されたのだろうか。

「『シルエット』は、まず小林未奈さんが仮歌を送ってきてくださったのですが、その時点で歌詞もメロディーラインもほんとに素晴らしくて、ほぼ完成された状態でした！ 僕の場合はファンネームが『HONEYYY』なので、歌詞に描かれた“ハニー”も応援してくださってるファンの方々にすごく喜んでもらえるだろうなと思いましたし、本当に歌いたい、リリースしたいって気持ちでした」

本作のミュージックビデオでは、ライブツアー中の映像が使われている。この点も、通常のビデオとはひと味違っていて印象的だ。

「’25年のツアーでは初めて、ファンの方も聞いたことのない未発表曲をセットリストに入れてみました。このツアーのなかで育ててもらえたらなと思って。なので、ステージで歌い慣れてきたツアーの後半にレコーディングしています」

だからこそ、会場全体の一体感により、楽曲や手越自身の魅力が引き出され、チャートの上位入りにつながったのであろう。

3位には、’25年5月にリリースされた手越らしい前向きなポップチューン「導火線」がランクイン。この曲がほぼ初提供となる若手シンガーソングライター、ちたへんりー による作詞・作曲だが、こうした新進気鋭のアーティストの作品からも日々刺激を受けているのだろうか。

「僕はずっとサッカー畑で育った人間で、年齢なんて全く関係ない世界だったんですね。それは、ドラマの監督であろうが、歌手であろうが、俳優であろうが、プロの世界の全ジャンルに言えることで、努力だけでは足りず、才能や結果のほうが圧倒的に大事だと思うんです。だから僕は、ちたへんりーさんを含め、若手とか新人とかいう見方をしないですね。才能のある人は年齢や経験年数に関わらず心から尊敬していますし、色眼鏡で見ないようにしています」

その言葉の強い発し方からは、若い頃からプロとして懸命に生きてきたことがにじみ出ている。

大好きなハロウィンにちなんだ楽曲を自作

続いて総合4位、手越の楽曲で3番手となる「ウインク」は’21年の作品。10月の月末が集計期間に重なったことから、ハロウィンソングとしても急上昇したようだ。楽曲は妖しげな雰囲気のパーティー・ソングで、ミュージックビデオでも、完璧な変装で手越祐也とは別のキャラクターに扮している。

「『ウインク』のイメージは“狼”です。僕自身が昔から、ハロウィンが好きなんですよ。今じゃ、渋谷をはじめ繁華街に行くとみんなが仮装しているけれど、僕は東京に仮装している人が誰もいない頃から、サッカー仲間とご飯やお酒を囲みながら、“せっかくだからやろうよ”と仮装して遊んでいたんです。

今では、なんならクリスマスよりも盛り上がっているのでは？ という気もするので、大好きなハロウィンの曲を作ってみました」

ハロウィンといえば、J-POP界隈ではHYDEが中心となって結成したバンドのHALLOWEEN JUNKY ORCHESTRAや、そのシングル「HALLOWEEN PARTY」を想起する人も多いのではと尋ねると、

「そこは全く意識していません。HYDEさんは、僕にとっては昔から憧れの大先輩で、優しい兄貴。アーティストとして心からリスペクトをしている方ですが、マネしようとか似ている曲を作ろうというのは一切ないですね。あと、歌い方で気をつけていることもあります。

以前『有吉ミュージックフェス』（テレビ東京系）に出演させてもらった時にL’Arc〜en〜Cielの『snow drop』をカバーしたり、それこそHYDEさん主催のライブでも一緒に『GLAMOROUS SKY』や『HONEY』を歌わせてもらったりしたんですが、絶対に彼のモノマネにならないようにしました」

「チャレンジしない人は成功しない」手越の人生論

ランキング10位は、ロックバンドのドラマーとしても活躍しているシンガーソングライターのマイキとコラボした「OVER YOU( feat. マイキ )」。ミュージックビデオは学校の屋上や体育館で撮影されており、力強い歌声やメッセージが青春期の心の葛藤や叫びにも聞こえてくる。

「これは、僕がこうしてインタビューで答えている内容や、これまでの生き方をマイキが歌詞に落としこんでくれた楽曲なので、歌っていても全く違和感がなく、すっと言葉が出てきますね。彼は年齢的には後輩になるけれど、パフォーマンスの見せ方とかドラムさばきとか、誰もが認める実力を持っているので、曲を書くセンスも含め、本当に素晴らしいと思っています。

人間って、成長するにつれて失敗が怖くなってくるものだろうけれど、僕自身は、たとえ99回失敗しても100回目で成功したらいいと思うんですよね。逆に、1回の失敗を恐れてチャレンジしない人は絶対に成功しないのでは、と。マイキはそんな僕の想いを汲み取って、『何十回も何百回も足掻いて描いていこう』って歌詞を書いてくれたんじゃないかな」

続けて、『あなたの思うように 生きていいんだよずっと』という歌詞も大好きなのだと語る。

「ドラマ『ぼくたちん家』に出させてもらってより感じたのですが、日本人は周囲の目を気にしすぎ。自分の人生って自分のものだし、誰に何と言われようと、やっぱり自分が一番幸せを感じられるような生き方をしてほしいんです。もちろん、周りの人の反対意見も聞くのも大事だと思うけれど、それで自分の夢を諦めてしまったら、人生が終わる時に絶対に後悔する。そういうメッセージを込めながら歌っています。

特に、この歌をリリースした’22年ごろは、僕自身やりたいことが手探りの状況だったので、自分に向けても歌っていました。今ではみなさんのおかげで、心強い仲間と本当にやりたいことができています。だから、それを歌ってくれたり、聴いてくれたりしている方たちに向けて“みんなの人生を大事にしてね！”って想いを全力で込めています」

手越がどんな質問にも明解かつ明朗にテンポよく答えていく姿勢は、まるで優秀な起業家と話をしているようで気持ちが良い。しかも、それは何十回、何百回と足掻いた結果だというエピソードを楽曲とともに聞くと、試行錯誤しながら日々を頑張っている人への励みになることだろう。

インタビュー後編では、そのLINE MUSICでの彼のファン層についてや、今後の音楽スタンスについて尋ねた。

