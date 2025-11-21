北川景子が11月21日、TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』に出演。自身のXでSnow Manの阿部亮平、佐久間大介との3ショットを公開し、豪華すぎる並びが話題になっている。

■笑顔で“それスノポーズ”をする阿部亮平＆佐久間大介＆北川景子

写真では、左から阿部、北川、佐久間が並び、3人そろって笑顔で両手を合わせた“それスノポーズ”を披露。

阿部は鮮やかなグリーンのつなぎ、佐久間はピンクのつなぎに柔らかなピンクヘア、北川は花柄ワンピース×黒タートルネックという華やかなスタイリングで登場した。

阿部と北川はドラマ『あなたを奪ったその日から』（フジテレビ系）で共演。一方で北川と佐久間は映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）で共演しており、“ドラマ×映画”をまたいだ再会ショットが実現した形だ。

SNSでは「眼福すぎる」「麗しの小顔トリオ」「嬉しい組み合わせ」「美人三姉妹」「尊くて美しい3ショット」「この並び最高すぎる」など、歓喜の声が寄せられている。

