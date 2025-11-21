◇「第２５回奈良万葉大会」（１５、１６日・橿原市営硬式野球場ほか） ◆小学生の部・決勝 大阪泉州ボーイズ１０−９大阪柴島ボーイズ

逆転優勝にナインは跳びはねて喜んだ。大阪泉州は夏の全国王者・滋賀大津を破った初戦から勢いそのまま、初の決勝進出で栄冠を手にした。山田主将は「みんなで諦めずに最後まで戦う気持ちだった。優勝できて良かった」と笑った。

リベンジを果たした。３回途中から救援した寺尾が、４回を３人斬りし、テンポ良く流れを呼び込んだ。直後の５回、敵失をついて１点差に迫ると、松田のスクイズで同点。無死一、三塁から山田の二ゴロ間に勝ち越した。

リリーフ左腕は「最高。自分たちの代で初優勝できて誇らしい」と胸を張った。昨年は同じ相手に初戦で大敗したが、今年は全４試合で２ケタ得点と成長を披露。山田は「目標は春の全国。優勝できるように頑張りたい」と大目標を掲げた。

〇…大阪柴島は連覇を逃した。同点に追いついた３回、なおも２死二、三塁で東が勝ち越しの２点打。この回一挙６得点で逆転したが、５回に失策が重なり１点差で敗れた。

中学生の部と兄弟優勝がかなわず、眞野主将は「最後に追いつかれて悔しい。優勝したかった。この大会でみんなの気持ちが強くなったと思う。無駄なミスをなくして、しっかり攻撃して、ＭＬＢカップは絶対優勝したい」と翌週の大舞台をにらんだ。