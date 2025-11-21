◇「第２５回奈良万葉大会」（１５、１６日・橿原市営硬式野球場ほか） ◆中学生の部・決勝 大阪柴島ボーイズ８−２枚方ボーイズ

１年前の悔しさを晴らした。大阪柴島が昨年大会準Ｖの雪辱を果たし、初優勝。関西秋季大会から２大会連続の頂点に、高間主将は「関西秋季で優勝したけど、より気を引き締めて一日一日練習してきた。すごくうれしい」と笑みを浮かべた。

準決勝の延長８回２死満塁で決勝のランニング本塁打を放った西川が、最終決戦の先発マウンドに立った。３回に２ランを浴びたが、５回を投げて失点はこれだけ。ＭＶＰに選ばれ「ホームランは初めてで、気持ち良かった。先発は不安だったけど、５回まで投げられて良かった」と喜んだ。

２ケタ安打で圧倒した打線の４番には、中学１年の沖を初めて据えた。同点の３回１死一、三塁で勝ち越し打を放つなど、新戦力も活躍。高間は「個々のレベルも上がってきた。タイガースカップも勝てるように頑張りたい」と、連勝記録を伸ばしていく意欲だ。

〇…枚方は今大会１０年ぶりの優勝を逃したが、堂々たる戦いぶりだった。

準決勝は同点の延長９回を３番手・廣瀬が無失点に抑え、その裏の２死満塁で山本が右中間を破り、サヨナラ勝ち。「僕が絶対決めてやるって気持ちで、打席に入った」という１番打者は、決勝でも左翼越えの先制２ランを放った。しかし、チームは失策が重なり敗戦。矢野主将は「ミスを引きずってしまった。しっかり切り替えて、次の大会は優勝したい」と悔しさを胸に前を向いた。