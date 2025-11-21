山田花子、簡単＆ヘルシーな“節約弁当”を紹介「ナイスアイデアですね」「おいしそう」「参考になります」 2010年に結婚、2児の母
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が20日、自身のブログを更新。「節約＆時短弁当」と題し、自分のために用意した手作りの“楽屋弁当”を披露した。
【写真】「ナイスアイデアですね」「おいしそう」山田花子が作った簡単＆ヘルシーな“節約弁当”
山田は最近の投稿で、自身が出演する「吉本新喜劇」公演の舞台裏での様子や、休憩中に食べた手作り弁当をたびたび紹介。
この日も「色々作るの面倒くさいからまた丼ぶりにした」と話し、切った厚揚げを卵とじ風にした「厚揚げ丼ぶり」と、レタス・ブロッコリー・トマトなどの野菜にひじきを添えた「ひじきサラダ」を詰めた弁当箱＆タッパーの写真を公開した。
「ヘルシーでお安いからハマってます」と気に入っているメニューだと伝え、「節約家花子のオススメメニューよ」と記した。
コメント欄には「へえーどちらも初めて見るレシピだわ」「厚揚げ丼おいしそう」「冬は丼物がいいですね」「厚揚げ丼ってナイスアイデアですね 栄養あってサッと出来てお安いし最高ですね」「参考になります」など、さまざまな反響が寄せられている。
山田は2010年5月にトランペット奏者・福島正紀氏と結婚。12年6月に長男（13）、16年5月に次男（9）を出産している。
【写真】「ナイスアイデアですね」「おいしそう」山田花子が作った簡単＆ヘルシーな“節約弁当”
山田は最近の投稿で、自身が出演する「吉本新喜劇」公演の舞台裏での様子や、休憩中に食べた手作り弁当をたびたび紹介。
この日も「色々作るの面倒くさいからまた丼ぶりにした」と話し、切った厚揚げを卵とじ風にした「厚揚げ丼ぶり」と、レタス・ブロッコリー・トマトなどの野菜にひじきを添えた「ひじきサラダ」を詰めた弁当箱＆タッパーの写真を公開した。
コメント欄には「へえーどちらも初めて見るレシピだわ」「厚揚げ丼おいしそう」「冬は丼物がいいですね」「厚揚げ丼ってナイスアイデアですね 栄養あってサッと出来てお安いし最高ですね」「参考になります」など、さまざまな反響が寄せられている。
山田は2010年5月にトランペット奏者・福島正紀氏と結婚。12年6月に長男（13）、16年5月に次男（9）を出産している。