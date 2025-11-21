柏木由紀34歳、1人プリクラでギャルピース「平成女児全開」「画質と落書きが当時すぎてエモい」
元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が20日、自身のXを更新し、“ギャルピース”する平成プリクラを投稿し、ネット上で話題となっている。
【写真】落書き＆スタンプが平成！ギャルピースする柏木由紀の1人プリクラ
投稿したプリクラ画像2枚では、ギャルピースする柏木を見ることができ、落書きで「今この一瞬が宝物」「JUMP」と満面の笑み。この平成感あるプリクラに「あの頃のプリ最強」と伝えている。
一人プリクラの柏木にファンは「柏木さん、平成女児全開ですね スタンプの感じとか懐かしいですね」「言葉選びもポーズも画質もフォントもデコり方もマジあの頃って感じですね」「画質と落書きが当時すぎてエモい」「めっちゃギャルで可愛い」「今思うとあの頃って、比較的みんな、刹那的に生きてた気がする」などと反応している。
【写真】落書き＆スタンプが平成！ギャルピースする柏木由紀の1人プリクラ
投稿したプリクラ画像2枚では、ギャルピースする柏木を見ることができ、落書きで「今この一瞬が宝物」「JUMP」と満面の笑み。この平成感あるプリクラに「あの頃のプリ最強」と伝えている。
一人プリクラの柏木にファンは「柏木さん、平成女児全開ですね スタンプの感じとか懐かしいですね」「言葉選びもポーズも画質もフォントもデコり方もマジあの頃って感じですね」「画質と落書きが当時すぎてエモい」「めっちゃギャルで可愛い」「今思うとあの頃って、比較的みんな、刹那的に生きてた気がする」などと反応している。