¡Ú³ÚÅ·¡Û¸½¾õ°Ý»ý¤Î£µ²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤¬¡Ö£²£°£°£°ËÜ°ÂÂÇ¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×»î¹ç¤Ï¡Ä
¡¡³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î£µ²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£Íèµ¨¤Ï£´Ç¯·ÀÌó¤Î£´Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯£µ·î¤ËÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë£²£°£°£°ËÜ°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£¤·¤«¤·°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£²£°£°£°ËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÏ¢Â³»î¹ç¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢£µ·î£²£°Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç½Ð¾ì¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤êÏ¢Â³»î¹ç½Ð¾ì¤¬£±£³£´£¶»î¹ç¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Î´¶¾ð¤Ïº£¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£²£°£°£°ËÜ°ÂÂÇ¤ò»Ï¤á¡¢£³£°£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£°£°£°»î¹ç½Ð¾ì¤Ê¤ÉÀáÌÜ¤ÎµÏ¿¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÃ£À®¡£¤À¤¬£··î¤Ë¤Ï¤±¤¬°Ê³°¤Ç¤Ï£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£²·³Íî¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤ó¤À¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤´¶¾ð¡¢²ù¤·¤¤´¶¾ð¡¢ËÜÅö¤Ë¿§¡¹º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÀõÂ¼¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¿§»æ¤Ë¤Ï¡Ö·è°Õ¡×¤È½ñ¤¡¢¡Ö»×¤¤¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤ò¼¨¤¹¤À¤±¡×¡£º£Ç¯£±Ç¯¤Î¶ì¤·¤µ¤âÎÈ¤Ë¡¢Íèµ¨¤ÏÉü³è¤ò¿ë¤²¤ë¡£