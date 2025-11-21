乃木坂46瀬戸口心月＆五百城茉央『アップトゥボーイ』最新号に降臨

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の瀬戸口心月と五百城茉央が、11月21日発売の『アップトゥボーイvol.357』に登場。乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」にて、選抜＆アンダーでそれぞれセンターを務めるふたりのビジュアルがたっぷりと楽しめる。

■様々な“かわいい”に焦点が当てられた瀬戸口心月と、シンプルに今の魅力が伝わる五百城茉央

新曲「ビリヤニ」で矢田萌華とともにダブルセンターに抜擢された、6期生の瀬戸口心月。本誌での初のソログラビアは巻頭20ページ、様々な“かわいい”に焦点を当てた超ロング仕様となっている。

そして、今作でアンダーセンターを務める5期生の五百城茉央。2025年夏に20歳の誕生日を迎えた彼女は、モノトーンの世界観のなか、シンプルに今の魅力が伝わるような10ページに。インタビューでは、初めてアンダーメンバーとして活動する、秘められた意気込みを語っている。

付録は、乃木坂46の瀬戸口心月と五百城茉央のB3サイズ両面ポスター。

■乃木坂46瀬戸口心月 インタビュー ※抜粋

■乃木坂46五百城茉央 インタビュー ※抜粋

■担当編集 コメント

今回、表紙を飾って頂いた瀬戸口さんは、本誌では6期生11人全員で登場して頂いた『vol.349』以来の登場となりました。発売間近のシングル『ビリヤニ』の制作や、『新参者』の公演の準備など、忙しいスケジュールを縫うようにして行われた撮影でしたが、瀬戸口さんの”可愛らしさ”を存分に発揮して頂いた撮影になりました。

五百城茉央さんの撮影をお願いしたカメラマンさんは、彼女の1st写真集『未来の作り方』の撮影を担当した藤原宏さん。写真集撮影以来のタッグだったそうで、五百城さんも再会をとても喜んでいました。衣装、スタジオともにモノトーンに近いシンプルな世界観の中で撮影したため、撮影時の彼女の心情がより直接的に映し出された10ページになっていると思います。

■書籍情報

2025.11.21 ON SALE

『アップトゥボーイ Vol.357』

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

乃木坂46

SINGLE「ビリヤニ」

