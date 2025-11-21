東京午前のドル円は上昇基調が落ち着き、１５７．１８円付近まで円買い・ドル売りが優勢となる場面はあったが、その後は１５７円半ばへ戻している。東京市場は週末から３連休となるほか、ウクライナ停戦の行方も目を引くなか、全般的に動意は乏しい。



片山財務相が「為替介入は選択肢として考えられる、介入は対応策の一つとして含まれる」と述べ、口先介入を実施したものの、あまり材料視されていない。口先介入の効果のなさに驚く市場参加者は多いようだ。



クロス円も上げ一服。最近の円売りがやや落ち着いている。ユーロ円は１８１円半ば、ポンド円は２０５円後半、豪ドル円は１０１円半ばで推移。



MINKABU PRESS

