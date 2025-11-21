エミライ、WiiM製品が約20％ OFFの期間限定セール。直販サイトなどで
エミライは、「WiiM Ultra」や「WiiM Pro Plus」、「WiiM AMP Pro」などのWiiM製品を約20％ OFFで販売する「WiiM製品 期間限定セール」を、11月21日から12月1日までの期間限定で開催している。対象店舗は直販サイトの「エミライダイレクト」と国内正規販売店だが、Amazonは対象外。
21日11時に編集部が確認したところ、エミライダイレクトではWiiM Ultraは通常66,000円が52,060円、WiiM Pro Plusは通常39,940円が31,530円、WiiM Amp Proが通常73,330円が57,810円。
さらにエミライダイレクトでは「カートに投入で10％ OFF」も実施されており、WiiM Ultraの場合、46,854円まで値引きされる。
対象製品は以下のとおり。WiiM Ultra(2色) WiiM Pro Plus WiiM AMP Pro WiiM AMP(2色) WiiM Vibelink AMP ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください