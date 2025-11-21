バーミンガムには古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属する

イングランド・チャンピオンシップ（2部相当）のバーミンガム・シティが、新スタジアムのイメージ図を公表した。

バーミンガムは公式サイトにおいて「地域の産業遺産を反映しつつ、最先端の技術を取り入れた新たな都市のランドマークとなるだろう」として、6万2000人収容の新スタジアム構想とビジュアルを公開。現在のホームスタジアムは約3万人となっており、収容人数は2倍超となる。

このスタジアムは「格納式の屋根と可動式のピッチが特徴」とされ、サッカーだけでなく音楽コンサートにも使用可能とされ、そのための音響設備も高品質のものが兼ね備えられるという。ピッチを取り囲むようにデザインされた煙突上のものは「かつてこの場所にあったレンガ造りの建物を彷彿させるもの」と、地域の伝統を受け継ぐ側面のあるものだとされた。

現在バーミンガムではFW古橋亨梧、MF藤本寛也、MF岩田智輝の3人がプレーしている。新スタジアムは2030-31シーズンの開幕までの完成が目標とされているが、イングランドでプレーする選手が増える近年の情勢からも、日本人選手がここでプレーする可能性は十分にありそうだ。

クラブが公式Xでイメージ図を公開すると、SNSのファンも反応。「他に類を見ないものになる」「これは行きたい」「想像をはるかに超えた」「唯一無二のスタジアム」「間違いなくインパクトを与える」と絶賛していた。（FOOTBALL ZONE編集部）