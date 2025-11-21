ブラジルメディア「Lance!」がAIを使って予想

来年6月に開幕する北中米ワールドカップカップ（W杯）。

ブラジルメディア「Lance!」ではAIを使った結果予想が早くも行われ、森保一監督率いる日本代表は過去最高成績を超えるベスト4入りが予想されている。

日本はアジア最終予選でオーストリア、サウジアラビアと同じC組に入り、今年3月に日本史上最速となる予選3試合を残した時点での出場権獲得を決めた。これは開催国を除く世界最速での出場決定でもあった。最終成績は7勝2分1敗で、堂々首位で勝ち上がった。

10月の国際親善試合ではブラジル代表から史上初勝利を挙げるなど充実の時を過ごす森保ジャパン。W杯での最高成績は過去4度あるベスト16だが、今大会はさらなる躍進が期待される。

まだ出場48か国が出揃っていない状況だが、ブラジルメディア「Lance!」は、「クレイジーな結果」としてインスタグラムでAIによる結果予想を投稿。ベスト16以降の予想が公開されており、ベスト16でオランダ代表、準々決勝でホスト国のアメリカ代表を下して、ベスト4まで駒を進める快進撃が予想されていた。

準決勝では前回王者のアルゼンチン代表に敗れる予想に。その日本を下したアルゼンチンも決勝ではブラジル代表に敗れて準優勝。王国ブラジルが史上最多を更新する6度目の戴冠を成し遂げる予想となっていた。

日本は20日に発表された最新のFIFAランキングで順位を1つ上げて18位となり、W杯の組分け抽選では初めてポット2に入ることも確実となっている。人工知能による予想通り、北アメリカで行われる大会で歴史を塗り替えることできるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）