11月23日（日）の「新婚さんいらっしゃい！」は北海道の東部、自然豊かな別海町で出張収録！ 面積は東京23区のおよそ2倍。広い大地の一部でもある野付半島を、まずはMC2人がネイチャーガイドさんの案内のもと散策！少し歩くとウサギやエゾシカ、キタキツネに遭遇する野生動物の宝庫。観光船に乗れば、ゴマフアザラシの群れに出会えることもあるのだとか。

©ABCテレビ

大自然を堪能後、出張収録に訪れたのは、別海町にある「べつかい乳業興社」のロビー。生乳生産量日本一の別海町は、人口に対して7倍となる、11万頭もの乳牛が暮らしているのだそう。

今回の新婚さんは、なんと1500kmも離れた超別居婚カップル！まずはスタッフがそれぞれの自宅を訪ねたVTRから紹介する。

別海町で暮らす夫は、雪印メグミルク社の別海工場に勤務。寂しさを紛らせるため、1DKの自宅には妻からもらったものや関係するものを飾るコーナーが…。

そこから妻の自宅への移動は、実に10時間！まず車で40分の根室中標津空港から、飛行機で1時間40分の羽田空港へ。さらに東京・浜松町から10分歩き、大型客船・橘丸に乗り込んで6時間30分。東京都心から南へ約180kmの位置にある、人口約2,200人の伊豆諸島・三宅島で、妻は暮らしている。

妻は東京都の職員で造園職。島全体が国立公園である三宅島で、公園の整備や改修工事を担っている。夫とは毎日テレビ電話をして、お互い予定がなければつないだまま。

寂しく不安になるときも多いように思うが、やはりこれまでに3度も危機があったようで…。雪印メグミルク別海工場の皆さんが集まるなかで、新婚トークが始まった。

©ABCテレビ

東京出身の夫と岩手出身の妻。妻が大学4年生、夫が2年生だった5年前に、バイト先で知り合った。交際半年後には、東京都の職員となった妻。その後、夫の就職が決まり、東京で同棲できるとワクワクしていた3月、夫から暗い声で「話したいことがあるから呑みに行きたい」との連絡が…。「実は配属先が北海道の別海町になった」という衝撃的な報告を受け、妻はお店で号泣。しかし明るく送り出そうと切り替えたものの、別れの日が近づくにつれ不安と寂しさがつのり、4月までの1カ月間、毎日泣いて過ごしたという。

そして遠距離恋愛が始まり3カ月が経った頃、2度目の危機が…。ビデオ通話時の妻に元気がない。周りの友人がデートや旅行を楽しむなか、この状況がいつまで続くんだろうとつらくなっていたそうだが、夫には何も言えない。それを察した夫は、チケットもないまま空港のカウンターを訪ね、東京へと直行。すぐさま行動に移してくれる愛の大きさに妻は感激し、なんとか危機を乗り越える。

©ABCテレビ

しかしそれから2カ月後、3度目のピンチが…。またまたビデオ通話時、どうやら妻が片手間に会話している。誰かにメッセージを送っていると察した夫は、ライバル出現か！？と怪しんだというが、それをMC2人は全力否定！しかし当の妻は「ライバルがいました」と暴露。夫がいつ帰ってくるかわからず、周囲も結婚しはじめるなか、言い寄ってくる男性と連絡を取っていたという。

焦った夫は、旭川で会う約束をしていた日に、その思いを手紙で告白。それを読んだ妻は、不安にさせた申し訳なさを覚えると同時に、これからもずっと一緒にいたいと愛を確認できたそう。

©ABCテレビ

数々の危機を乗り越えた2人だったが、さらに驚きの知らせが…。妻に「三宅島の仕事で空きが出たから行ってみないか」という声がかかったらしく、「どう思う？」と夫に相談。止められるかと思いきや、「俺ら最強カップルじゃん。この状況、面白すぎない？」との言葉が！ここまでいろんな山を乗り越えてきたので、これ以上、怖いものはないと、背中を押してくれたんだとか。

こうして超遠距離で交際を続け、2025年4月に結婚。お互い同じような環境で暮らしていることもあり、その不便さや自然の豊かさでマウントを取り合っているんだとか。ラストは、いつも手紙で励ましてくれた夫に、妻から感謝のサプライズ手紙が…！

©ABCテレビ

