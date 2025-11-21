ÈôÄ»·¡¢2026Ç¯ÆüËÜ°ì¼þ¤Î¹ë²Ú¥¯¥ë¡¼¥º¤òÈ¯É½¡ª¶Ã¤¤Î23Æü´Ö¤ÈÆÃÅµÆâÍÆ¤Ï¡©2026Ç¯5·î½ÐÈ¯
Í¹Á¥¥¯¥ë¡¼¥º¤ÏÆ±¼Ò¤¬±¿¹Ò¤¹¤ëµÒÁ¥¡ÖÈôÄ»·¡×¤Ë¤è¤ë23Æü´Ö¤Î¿·¤·¤¤¥í¥ó¥°¥¯¥ë¡¼¥º¡Ø2026Ç¯ ÆüËÜ°ì¼þ ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤ÏÈôÄ»¥¯¥ë¡¼¥º¤¬½¢¹Ò35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡¢ËÌ³¤Æ»¡Á²Æì¤Þ¤ÇÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¡¢²£ÉÍÈ¯¤È¿À¸ÍÈ¯¤Î2¥³¡¼¥¹¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£Î¹¹ÔÂå¶â¤Ï193Ëü±ß¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ°÷³ä°ú¤ä¹ë²Ú¤ÊÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä³«»Ï¤Ï2025Ç¯12·î2Æü10:30¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ç¤¹¡£
23Æü´Ö¤ÎÆüËÜ°ì¼þ¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¡ª
ÈôÄ»¥¯¥ë¡¼¥º½¢¹Ò35¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥í¥ó¥°¥¯¥ë¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè°ìÃÆ¡£ÉñÂæ¤Ï¡ÖÆüËÜ¡×¡£23Æü´Ö¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ÈÀä·Ê¤ò·ë¤ÖÁ¥Î¹¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î½ÐÈ¯¹Á¡ª²£ÉÍ¤«¿À¸Í¡¢¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤À
¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¡¢²¼µ2¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¥³¡¼¥¹¤Ï2026Ç¯5·î12Æü(²Ð)¤Ë²£ÉÍ¤ò½ÐÈ¯¢Í6·î3Æü(¿å)¤ËÅìµþ¤ØÅþÃå¤¹¤ë23Æü´Ö¡Ê22Çñ23Æü¡Ë¡£
B¥³¡¼¥¹¤Ï2026Ç¯5·î13Æü(¿å)¤Ë¿À¸Í¤ò½ÐÈ¯¢Í6·î4Æü(ÌÚ)¤Ë¿À¸Í¤ØÅþÃå¤¹¤ëÆ±¤¸¤¯23Æü´Ö¡Ê22Çñ23Æü¡Ë¡£
ËÌ³¤Æ»¡Á²Æì¤Þ¤Ç¡ª¶Ã¤¤Î´ó¹ÁÃÏ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¤³¤Î23Æü´Ö¤ÎÎ¹Ï©¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¡Á²Æì¤Þ¤ÇÁ´14¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢15¤Î¹Á¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£´ó¹ÁÃÏ¤Ï¡¢¹Åç¡¢¼ï»ÒÅç¡¢ÀÐ³À¡¢ÆáÇÆ¡¢ËÜÅÏ¡ÊÅ·Áð¡Ë¡¢Ä¹ºê¡¢²¼´Ø¡¢µÜÄÅ¡¢¶âÂô¡¢È¡´Û¡¢È¬¸Í¡¢ÀçÂæ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅÏ¡ÊÅ·Áð¡Ë¤Ï½é´ó¹Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹Åç¤È¶âÂô¤Ç¤Ï1ÇñÄäÇñ¤·¡¢Ìë·Ê¤¬ÍÌ¾¤ÊÄ¹ºê¤äÈ¡´Û¤Ç¤Ï½Ð¹Á»þ¹ï¤òÌë¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ó¹ÁÃÏ¤Ç¤ÎÂÚºß¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»°·Ê¤â½é´ó¹ÁÃÏ¤â¡ªÀä·Ê¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¥ë¡¼¥È
¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¡¢ÁÔÂç¤Ê³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ»°·Ê¡ÊµÜÅç¡§¹Åç¡¢Å·¶¶Î©¡§µÜÄÅ¡¢¾¾Åç¡§ÀçÂæ¡Ë¤ò½ä¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°Ãæ¤â¹ÅçÏÑ¤ÎÂ¿ÅçÈþ¤ä¡¢´ØÌç³¤¶®ÄÌ¹Ò¡¢¥È¥«¥éÎóÅç¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¡¢³¤¤«¤é¤ß¤ëÀä·Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø°ÆÆâ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¼´Ø¹ÁÄ¹½£½ÐÅç¤Ø¤Î½éÆþ¹Á¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½Ð¹Á»þ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20%¥ª¥Õ¤Ï¥Ç¥«¤¤¡ª²ñ°÷ÆÃÅµ¤¬¤â¤Ï¤ä¥Ð¥°¥ì¥Ù¥ë
¹ë²Ú¤Ê¥¯¥ë¡¼¥º¤À¤±¤Ë¡¢Î¹¹ÔÂå¶â¤â¤½¤ìÁê±þ¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆÀ¤Ê²ñ°÷³ä°ú¤äÆÃÅµ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÃÍÃÊÈ¯É½¡ª¥í¥¤¥ä¥ë¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¡©
Î¹¹ÔÂå¶â¡ÊA¡¦B¥³¡¼¥¹¶¦ÄÌ¡¢2Ì¾°ì¼¼ÍøÍÑ»þ1¿Í¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¹¥«¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼D¡×¤Ç1,930,000±ß¤«¤é¡¢¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤Ï10,290,000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾×·â¤Î20%³ä°ú¤È¡Ø30Ëü±ßÊ¬¡Ù¤ÎÌ¤Íè¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
ÈôÄ»¥¯¥ë¡¼¥º¤Î²ñ°÷¥¯¥é¥Ö¡ÖMy ASUKA CLUB¡×¡ÊÆþ²ñ¶â¡¦Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¡Ë¤Î²ñ°÷¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÎ¹¹ÔÂå¶â¤¬20%³ä°ú¡£³ä°úÅ¬ÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¢Î¹¹ÔÂå¶â¡Ê2Ì¾°ì¼¼ÍøÍÑ»þ1¿Í¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¹¥«¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼D¡×¤Ç1,544,000±ß¤«¤é¡¢¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç8,232,000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¼¡²ó¤Î¡ÖÈôÄ»·¡×¤ä¡ÖÈôÄ»·¡×¤ÎÍ½Ìó»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ¥ÂÔ³ä°ú·ô¡ØFuture Cruise Credit 30Ëü±ßÊ¬¡Ù¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤â2ÇÜ¡ª¤ªÆÀ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤²ñ°÷À©ÅÙ
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖMy ASUKA CLUB¡×²ñ°÷¤Ï¡¢¡ØASUKA CRUISE POINTS¡Ù¤¬ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤¿¤Þ¤ëÆÃÅµ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷³ä°ú¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¿½¹þ»þ¤Ë²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ÎÆþ²ñ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âà¶þ¤È¤ÏÌµ±ï¡ª¹ë²Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÆÃÊÌ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¿Ì¤¨¤í
23Æü´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Á¥Î¹¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Á¥Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´ó¹ÁÃÏ¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ÎNAOTO¡õ²¡Èø¥³¡¼¥¿¥í¡¼¤¬Á¥¾å¤Ç¶¦±é¡ª
Á¥Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢NAOTO»á¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë¤È²¡Èø¥³¡¼¥¿¥í¡¼»á¡Ê¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ²è²È¡¦ÅÚ²°ã¹°ì»á¤Ê¤ÉÃøÌ¾¤ÊÊ¸²½¿Í¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÍÒ¸µË¬Ìä¡ª¡©ÆÃÊÌ¤¹¤®¤ë´ó¹ÁÃÏ¥Ä¥¢¡¼
³Æ´ó¹ÁÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµµá¤·¡¢Îò»Ë¤äÅÁÅý¡¢É÷ÅÚ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ÊÊÌÎÁ¶â¡¦Äê°÷À©¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ä¹ºê¤«¤é¤ÏÍÅÄ¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¡¢½½»ÍÂåº£Àôº£±¦±ÒÌç»á¤ÎÍÒ¸µ¤òË¬¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÈôÄ»¥¯¥ë¡¼¥º¤ÈÆüËÜ¹©·Ý²ñ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼ï»ÒÅçÈ¯¤Î¡ÖJAXA ¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¥í¥±¥Ã¥È¥¬¥ì¡¼¥¸ÆÃÊÌ¸«³Ø¡×¤ä¡¢¶âÂôÄäÇñ¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖÏ·ÊÞÎÁÄâ¡Ø¤Ä¤Ð¿Ó¡Ù¤ÇÌ£¤ï¤¦²Ã²ìÎÁÍý¡ÊÍ¼¿©ÉÕ¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Á¤«¤é»Ô³¹ÃÏ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë´ó¹ÁÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÎÏ¢Íí¥Ð¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö2026Ç¯ ÆüËÜ°ì¼þ ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¡×³µÍ×
Í¹Á¥¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÈôÄ»·¡×¤Ë¤è¤ë23Æü´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥¯¥ë¡¼¥º¡Ö2026Ç¯ ÆüËÜ°ì¼þ ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£A¥³¡¼¥¹¤Ï2026Ç¯5·î12Æü(²Ð)²£ÉÍÈ¯¢Í6·î3Æü(¿å)ÅìµþÃå¡¢B¥³¡¼¥¹¤Ï2026Ç¯5·î13Æü(¿å)¿À¸ÍÈ¯¢Í6·î4Æü(ÌÚ)¿À¸ÍÃå¤Î¤½¤ì¤¾¤ì22Çñ23Æü¤Ç¤¹¡£Î¹¹ÔÂå¶â¡Ê2Ì¾°ì¼¼ÍøÍÑ»þ1¿Í¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥«¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼D¤¬1,930,000±ß¡Á¡£¡ÖMy ASUKA CLUB¡×²ñ°÷¤Ï20%³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢1,544,000±ß¡Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä³«»Ï¤Ï2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)10:30¡ÊÍ½Äê¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºÀâÌÀ²ñ¤¬Ì¾¸Å²°¡Ê11·î28Æü¡Ë¡¢Åìµþ¡Ê11·î30Æü¡Ë¡¢Ê¡²¬¡Ê12·î2Æü¡Ë¡¢Âçºå¡Ê12·î5Æü¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¦ÌµÎÁ¡Ë¡£
2026Ç¯¤ÎÈôÄ»¥¯¥ë¡¼¥º½¢¹Ò35¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¹ë²Ú¤ÊÆüËÜ°ì¼þ¥¯¥ë¡¼¥º¡£ÎÁ¶â¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ°÷ÆÃÅµ¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£23Æü´Ö¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡×¤ÊÁ¥Î¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÌµÎÁ¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
