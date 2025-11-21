アスラン・ザラ、お洒落を楽しむ 恋人とお揃いコーデ！『ガンダムSEED』Tシャツ＆ドックタグお披露目
ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて、12月6日から『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』よりTシャツ2種、ロングスリーブTシャツ3種、ドックタグ2種を発売。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では11月21日13時より予約販売がスタートした。
【画像】めっちゃオシャレになったアスラン！カガリと一緒のTシャツなど
STRICT-G 『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』Tシャツは、グランジ風（カスレ調）にデザインされた、ターミナルマーク柄とオーブマーク柄のTシャツ。描き下ろしイラストにて、アスラン・ザラ、カガリ・ユラ・アスハが着用、MA-1ジャケットとのコーディネートも楽しめる。価格：各4730円。
STRICT-G『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』 Tシャツ カガリ・ユラ・アスハは、カガリ・ユラ・アスハのパーソナルマークがワンポイントでシンプルにデザインされたTシャツ。XS〜Sサイズは、細めの首リブやゆとりのある首もと、短めの袖丈・身丈といった女性専用のサイジングになっている。価格：4730円。
・STRICT-G『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』ロングスリーブTシャツは、箔プリントのロゴと、グラデーションカラーのMS（モビルスーツ）を組み合わせたグラフィックデザインのロングスリーブTシャツ。価格：各7480円。
STRICT-G 『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』ドックタグは、アスラン・ザラ、カガリ・ユラ・アスハモデルのドックタグ。フチを守るゴムのサイレンサー付き、2枚セットでボールチェーンが付属する。価格：各1980円。
『機動戦士ガンダムSEED』シリーズは、2002年10月より全50話で放送された、21世紀に入って初めて制作されたテレビシリーズのガンダム作品。物語は遺伝子調整がおこなわれた人類（コーディネイター）とこれまでの人類（ナチュラル）が、軍事組織ザフトと地球連合軍にわかれ戦いを繰り広げる。この戦争を通じ、コーディネイターである主人公のキラ・ヤマトの苦悩と成長が描かれている。
これまでのファン層に加え多くの女性層を獲得し、最高視聴率8.0%を獲得。さらに小学生を中心に第二次ガンプラブームを巻き起こし、“新世代のガンダムシリーズ”として一世を風靡した。
