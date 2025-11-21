長濱ねる、甘いピンク×黒コーデで“大人の洒落感” 『美的』1月号でヘア&メイク界のカリスマトコラボ
俳優の長濱ねるが、21日発売の『美的』1月号（小学館）のメイク特集に登場する。ホリデームードにぴったりな“抜け感メイク×ブラックコーデ”を披露する企画で、長濱はヘア&メイク界のカリスマ・笹本恭平氏とタッグを組んだ。
【写真】圧倒的美…注目俳優×人気H＆Mがコラボしたブラックコーデ
欅坂46を経て、NHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』（2023年）や今春放送されたドラマ『いつか、ヒーロー』など話題作に多数出演し、コメンテーター・ナビゲーター・エッセイ執筆と幅広く活動する長濱。今回のテーマは、冬のブラックコーデを新鮮な空気に仕上げる“抜けコンサバメイク”。今回は、数々の女性誌から引く手あまたのコンサバメイクの達人・笹本氏がメイクを手がけた。
注目ポイントは、ピンクのチークと目元。黒の強さを柔らかいピンクが受け止めることで、自然な洒落感が生まれた。長濱らしい、どこか切なげな眼差しも相まってぐっと大人びた印象となった。
誌面では、「余計な小細工はいらない」と笹本氏が語るメイクのハウツーを詳細に解説。長濱のほか、俳優の宮崎優（崎＝たつさき）、片岡凜も同企画に参加している。
