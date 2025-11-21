阪神・淡路大震災の犠牲者を悼み、復興への願いを込めた「第31回神戸ルミナリエ」が2026年1月30日（金）に開幕する。2月8日（日）までの10日間。震災の記憶と教訓を未来へ引き継ぐとともに、神戸のまちの魅力を光で表現する恒例の催しで、今回のテーマは「神戸の鼓動、光の物語」。一部会場は有料エリアで、現在、前売り券を販売している。

第30回神戸ルミナリエ

今回も東遊園地、旧外国人居留地、メリケンパーク（いずれも神戸市中央区）がメイン会場となる。見どころは、全長約50メートル、高さ約22メートルの光の壁掛け「スパッリエーラ」（東遊園地）▽小劇場を思わせる、三方と天井を箱型に囲った「ドッピオガゼボ」（旧外国人居留地）▽南東通路に約75メートルの「ガレリア」が連なり、エリアの玄関作品「フロントーネ」が幅約48メートルのスケールで展開する「海を望む宮殿」（メリケンパーク）などで、同パークの一部を有料エリアとして滞在人数を制限、来場者にゆっくりと鑑賞してもらう。

地域と連携した「ルミナリエクーポンキャンペーン」やスタンプラリー、キッチンカーの出店なども実施。まち歩きと観覧を組み合わせたさまざまな企画を展開する。「ジーライオンアリーナ神戸」などが建つ新港町エリアとの連携ライトアップも行われ、神戸の都心部全体を巡りながら楽しむルートにいざなう。

有料エリアの鑑賞券は日時・時間帯指定制で、前売りは平日500円、土日750円。団体料金もある。小学生以下無料（保護者の同伴が必要）。当日券は平日1000円、土日1500円。鑑賞時間帯は17時30分から21時30分まで1時間ごと4区分に設定されている。問い合わせは運営事務局、電話078-391-6371。