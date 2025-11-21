杉本哲太、渋さ全開“盲目のガンマン”都丹庵士に 両耳の集音器も完全再現 映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』
野田サトルの人気漫画『ゴールデンカムイ』（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写映画続編『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』で、暗闇に生きる盲目のガンマン・都丹庵士（とたん・あんじ）役を俳優の杉本哲太が演じることが発表された。渋さ全開なキャラクタービジュアルも公開され、本作の注目キャラクターの一人がついにベールを脱いだ。
【動画】映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』初解禁映像
「実写化不可能」と言われた原作を見事に映像化し、2024年の映画版は週末動員ランキング1位を獲得。その後の連続ドラマ、Netflix配信でも国内外で高い評価を得るなど、シリーズは快進撃を続けている。続編となる今作は、物語の中でも最大級の戦いとされる“網走監獄襲撃編”を映画化する。
杉本は、連続テレビ小説『あまちゃん』（NHK）の駅長役や映画『アウトレイジ』の若頭役などコメディからハードボイルドな作品まで、さまざまな役柄を演じ、話題のドラマ・映画で活躍。
本作で演じる都丹庵士は、網走監獄の典獄・犬童四郎助によって収監中の硫黄採掘労働を強いられ、視力を失い、典獄・犬童と鉱山会社関係者への強い復讐心に燃えるガンマン。刺青を持つ脱獄囚の一人でもある。暗闇の中で主人公の元陸軍兵・杉元佐一（山崎賢人※崎＝たつさき）らを狙うアクションシーンも見どころで、杉本の確かな演技力で怒りと恨み、そして時折見せるチャーミングさが描かれるという。
杉本は、「このたび『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』で都丹庵士を演じる機会をいただきました。原作の魅力を損なわず、生身の人間としての息づかいを大切に演じました。是非ご覧下さい」とコメントを寄せている。
制作陣は「撮影は、人里離れた深い山奥でのナイターロケが多くて大変でしたが、不気味な登場から鋭いガンアクションに至るまで見事に演じていただきました」と杉本を称え、「ビジュアルの代名詞でもある個性的な両耳の集音器をはじめ、今回も衣装・メイクの細部に至るまでスタッフ陣のキャラクター愛があふれています。都丹ならではの映像的な仕掛けもありますので、早く大スクリーンで観ていただきたいです！」とアピールしている。
主演の山崎をはじめ、杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパ（※リは小文字）役の山田杏奈が続投。そのほか、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、大谷亮平、中川大志、北村一輝、池内博之、井浦新、そして玉木宏、舘ひろしらが出演。追加で、第七師団随一の宇佐美時重役に稲葉友、網走監獄の看守部長・門倉利運役で和田聰宏の出演も発表された。
監督は片桐健滋、脚本は黒岩勉、音楽はやまだ豊と、前作映画・ドラマからの布陣が再び集結する。
『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は2026年3月13日公開。シリーズ最大の闘い、大混戦の埋蔵金争奪サバイバルが幕を開ける。
