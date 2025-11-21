冬の“我慢しないおしゃれ”はこれ！　ユニクロの神ボアパンツが優秀すぎる

いよいよ冬本番も近づいてきましたね。“おしゃれは我慢”とよく言われますが、寒さにも我慢せずおしゃれを楽しみたい方におすすめしたいパンツを紹介します。

■ユニクロのボアスウェットパンツ

商品名の通り、裏地がボアなのでとってもあったかく、ふかふかして着心地抜群です。

生地も厚めで、ホワイトでも透ける心配も不要です。

ボアのスウェットパンツって厚みが出てしまう分、着膨れしてしまうというイメージでしたがそのイメージもこのパンツをはいてみたら覆されました。

足首に向かって細くなるシルエットで、尚且つ足首はリブになってキュッと締まっているので細見えします。シルエットでスタイルアップがかなう万能スウェットパンツです。

■「ボアスウェットパンツ」を取り入れた冬の暖からくちんコーデ

ボアスウェットパンツを取り入れた、この冬に着たい暖からくちんコーデを3つ紹介します。

◇上下スウェットでカジュアル通勤スタイル

トップスは同じくユニクロのスウェットクロップドシャツ。丈が短めなのでバランスよくまとまりやすく、上下スウェットで合わせても、部屋着感がなく着られます。ヒールとかっちりバッグを合わせれば少しカジュアルな通勤スタイルに。

◇ムートンブーツでかわいいカジュアルコーデ

冬も本番になってきたらヒートテックソックスとムートンブーツで足先まで完全防寒スタイルに。

こちらのマフラーもユニクロのヒートテックシリーズです。巻くだけでとってもあったかいですよ。

◇体型が気になる方はビッグシャツを羽織って

パンツの腰回りが気になる方は長めのシャツを羽織ってみて。パンツが細身でスッキリしている分、ゆったりとしたトップスも合わせやすいですよ。ロングカーディガンもおすすめです。

インナーも白で統一するとIラインが強調されてスッキリとした印象になります。冬のホワイトコーデはとってもかわいいですよ。

■我慢せず冬のおしゃれを楽しんで

いかがでしたでしょうか。今年の冬も寒くなりそうですが、おしゃれも楽しみつつ、厳しい冬を乗り換えたいですね。

（ココ）

※掲載商品の情報および価格は2025年11月現在