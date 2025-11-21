罪悪感ゼロなのに満足感しっかり！　「スイータス」の新作スイーツが優秀すぎた

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

モンテールでおなじみの糖質量を10g以下（※1）にしたスイーツ「糖質を考えた」シリーズが2025年11月1日に新しく生まれ変わりました。

ブランド名とパッケージも一新され、糖質が気になる方がより楽しめるよう味わいも改良された注目の新作とのこと！

今回はリニューアルされた「6Pスイータス・プチシュークリーム」、「3Pスイータス・プチエクレア」、「スイータス・どら焼（あんこ＆ホイップ）」の 3品をレポートします！

■“甘いの我慢したくない”日に。新ブランド「スイータス」

新しいブランド名は「スイータス」。このブランド名には、このスイーツを通じて日々の暮らしに「おやつの時間のワクワク」という彩りを“＋プラス”してほしいという想いが込められているそうです。

糖質は気になっているものの、デザートにはやっぱり甘いものが食べたくなるんですよね〜。糖質を気にせず食べられるなんてうれしい！ でも大事なのは、味です！

さっそく、いただきます！

◇「6Ｐスイータス・プチシュークリーム」

糖質量1包装8.3gのひと口サイズのシュークリーム。

中にはなめらかなクリームが詰まっています。一口サイズなので丸ごとパクッとひとくちで。

優しい甘さのクリームがとってもミルキー！ 柔らかなシュー生地もなめらかなクリームとよく合います◎

糖質オフだと甘くないのかな？ と思いきやコクと甘さの余韻が心地よく、しっかりした満足感があります。

大きなシュークリームを丸ごとひとつ食べた時の“食べちゃった……”という小さな罪悪感がないのもうれしいです。

◇「スイータス・どら焼（あんこ＆ホイップ）」

本当に糖質を抑えたスイーツなの？ と最も驚いた商品がこちら！ 糖質量 9.9g（※1） のどら焼きです。

フワッフワの生地の中には優しい甘さの小豆とミルククリーム。このふわふわ食感には驚きました……！

生地は糖質量が多い小麦粉や砂糖を減らし、フラクトオリゴ糖、食物繊維（イヌリン）などを配合しふんわりと歯切れの良い生地に仕立て、小豆の風味豊かな味わいの専用あんこは定番品のあんこと比べ糖質量を 40％ほど抑えたそうです。

ずっしり重みのあるどら焼きの生地よりもはるかに軽いふわふわ食感！ でもしっかり弾力と甘みがあるので食べ応えもあり、仕事終わりのご褒美についつい選んでしまいそうな味です。

いや〜このふわふわ食感には本当に驚きました……！

◇「3Ｐスイータス・プチエクレア」

自家製カスタードと北海道産生クリームをブレンドしたミルククリームをシュー生地に詰め、その上にチョコがコーティングされた糖質量1包装8.2g（※1）のエクレア。

一袋に3つ入っているのもうれしい……！

ちゃんとチョコレートが味わえるので、ダイエット中でもちょっとしたご褒美気分を味わえます◎

■罪悪感なくおいしいご褒美タイムを楽しんで

いかがでしたか？ 糖質オフでも本格クオリティーのスイータス。みなさんも忙しい毎日や自分へのご褒美にぜひお試しください！

（※1）ロカボ糖質＝エリスリトール、フラクトオリゴ糖を除いた糖質量

■商品概要

販売期間：2025年11月1日（土）〜

販売エリア：全国

税込希望小売価格：172円（沖縄のみ 213円）

「6Pスイータス・プチシュークリーム」

1包装（6コ）あたり

ロカボ糖質量：8.3g 食物繊維：2.1g

「スイータス・どら焼（あんこ＆ホイップ）」

1包装（1コ）あたり

ロカボ糖質量：9.9g食物繊維：7.0g

「3Pスイータス・プチエクレア」

1包装（3コ）あたり

ロカボ糖質量：8.2g食物繊維：1.0g

（寺田紗恵）