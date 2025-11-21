hitomi、30周年記念の集大成“デジタル・ミュージアム”が完成 12月には初のライブアルバムもリリース
歌手のhitomiが、1994年11月21日のCDデビューから31年の節目となるきょう21日、30周年記念特設サイト『hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM』の完成を発表した。同サイトではこれまで1年をかけて、キャリアの軌跡を貴重な写真とともに振り返る“デジタル・ミュージアム”が展開されてきた。
【写真】デビュー前のアーティスト写真などhitomiのレアショットがたくさん
昨年11月に開設された同サイトには、初公開の素材を含む約400枚の写真を掲載。代表作のリリース日や当時のキャンペーンの様子、渋谷センター街のビルボードと現在の姿の比較写真など、時代を切り取った内容で話題を集めた。
最終更新では、1stアルバム『GO TO THE TOP』や代表作『LOVE LIFE』、ヒット曲「LOVE 2000」などの当時のCM映像が公開された。
さらに、30周年の集大成として行った自身初のオンラインライブを音源化した『Re:CONNECT』のリリースを発表。自身初のライブアルバムとして12月24日に、デジタル配信リリースされる。
2026年3月28日には、東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEでのライブ『STAND BY』の開催も決定しており、きょう21日午後6時よりオフィシャル先行受付がスタートする。
■hitomi コメント
30周年を記念して開設した
『hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM』が、
ついに完成しました。
この1年
これまでの活動を振り返りみんなに
改めて私のやってきた事を観てもらおうと
企画したんだけど…
一番私自身が振り返り
あの時こんな事あったよな〜って
懐かしんでいたのかもな〜。
大事な想い出が詰まった
フォト・アルバム！
最後のページは大好きだった
Album"LOVE LIFE"の
テレビスポットにしました。
明日からまた新しいhitomiの1年が
始まります。これまでの歩みを胸に
未来へとまた踏み出していきたいな〜
って思います。
これからもhitomiと
hitomiの音楽をよろしくねっ。
