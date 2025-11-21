二宮和也主演映画『８番出口』パッケージ化決定！二宮和也＆小松菜奈＆河内大和による撮り下ろしコメント映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

二宮和也主演映画『８番出口』が「8大特典」付き（※豪華版）でBlu-ray＆DVDリリースされることが決定。二宮和也＆小松菜奈＆河内大和の撮り下ろしコメント映像が公開された。

■豪華版はファン垂涎の「8大特典」付き

『８番出口』は8月に公開され、11月10日までの公開74日間で興行収入51億円を突破。第78回カンヌ国際映画祭オフィシャルセレクション【ミッドナイト・スクリーニング部門】へ正式招待され、その後も第50回トロント国際映画祭【センターピース部門】、第58回シッチェス・カタロニア国際映画祭【コンペティション部門】、第69回ロンドン映画祭【カルト部門】、第30回釜山国際映画祭【ミッドナイト・パッション部門】に正式出品され、世界で大絶賛されている。

そしてこのたび、映画『８番出口』のBlu-ray＆DVDが2026年2月4日にリリースされることが決定。

豪華版はメイキング映像など必見の映像特典や、特製ブックレットをはじめとした、ここでしか手に入らない封入特典が付いた「8大特典」付きとなる。

制作の舞台裏に迫る「メイキング映像」には、監督・キャスト・スタッフが一丸となって作品の世界観を構築していく、熱気溢れる制作過程を収録。二宮和也も脚本段階から携わり、川村元気監督を始めとするクリエイター陣と原作ゲームの持つ独特な魅力や“異変”の妙をどのように映画に落とし込んだのか、そのクリエイティブな挑戦の様子も含め、 限られた空間の中で“出口のない迷路”をいかに表現するか、こだわり抜いて作り上げた『８番出口』の全貌が明かされる。

さらに、映画の魅力を徹底解剖した「特番『８番出口』の入口」で、作品の秘密や見どころを深掘り。国内外の注目を集めた「カンヌ国際映画祭ダイジェスト」や「釜山国際映画祭ダイジェスト」を収録。封入特典には、作品の世界観を深める特製ブックレットやA6クリアファイル、ステッカーセット、L判ブロマイドなどコレクター心をくすぐるアイテムが目白押し。映像特典と封入アイテムを合わせた、ファン垂涎の「8大特典」は注目を集めること必至だ。

■リリース情報

2026.02.04 ON SALE

Blu-ray＆DVD『８番出口』

■関連リンク

映画『８番出口』作品サイト

exit8-movie.toho.co.jp/