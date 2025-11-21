たまごっちの詰め放題にキュンが止まらない……！　原宿にワクワクが詰まった『たまごっち ふぁくとり〜』がオープン

BookLiveが運営する東急プラザ原宿「ハラカド」内の推し活拠点「OSHI BASE Harajuku」は、11月22日より人気玩具「たまごっち」のオフィシャルショップ『たまごっち ふぁくとり〜』としてリニューアルオープンします。

この『たまごっち ふぁくとり〜』は、ただグッズを買うだけでなく“たまごっちの世界観をまるごと体験できる”ユニークなショップなんだとか……！

マイナビウーマン編集部はオープンに先駆けたメディア向け内覧会へ潜入し、気になる店内の様子や限定体験をチェックしてきました。

■たまごっちが作られる“工場”を探検！ ワクワクが詰まった店内

お店のテーマはずばり“たまごっち工場”。天井からは工具がつるされ、店内の棚は工場のレーンのようにグッズが並ぶなど、世界観への没入感は抜群。まるでたまごっちの製造ラインに迷い込んだような気分になれます。

入り口では、巨大サイズの初代たまごっちがお出迎え。存在感がすごく、つい写真を撮りたくなるフォトスポットです。

さらに正面の大画面モニターには、たまごっちが“製造されていく”アニメーションが流れており、来るたびに違うパターンに出会える楽しみも。オープン直後からしばらくは何回訪れてもワクワクできそう！

■世界にひとつだけの“たまごっちアイテム”が作れる体験も

この『たまごっち ふぁくとり〜』の目玉とも言えるのがこの体験エリア。ここでは、「たまごっち」のミニフィギュアを制限時間3分間で専用ボトルに詰める『みにたま つめほ〜だい！』を体験することができます。

フィギュアのラインナップは、まめっちやくちぱっちなどおなじみのキャラクターに加えて、おにぎり・うんちなど、たまごっちらしい遊び心満載の全14種。

ピンク・水色・黄色から好きなボトルを選んで、実際に工場の作業員のように“ひたすら詰める”楽しさに夢中になってしまいます。大人でも本気になること間違いなし！

また、ここでしか作れない“オリジナルアイテム”が作れるワッペン体験も注目。「たまごっち ふぁくとり〜」限定デザインのキャラクターや、たまごっちフォントの文字・マークを組み合わせて、トートバッグやキーホルダーなどをカスタマイズできます。

推しのイニシャルやテーマカラーを組み合わせて“推し活バッグ”に仕上げるのもおすすめ。世界に一つだけのアイテムが作れる、満足度の高い体験です！

■ここだけの限定グッズがずらり！ 普段使いできるアイテムも充実

店内には、このショップ限定のオリジナルグッズはもちろん、人気の定番商品やたまごっち本体まで幅広く展開。

ぬいぐるみやキーホルダーといった“集めたくなる”アイテムはもちろん、ハンカチやクリアファイル、ボールペンなど、仕事や学校でも気軽に使えるアイテムが揃っています。

大人になっても日常にたまごっちを取り入れられるラインナップに、編集部も思わずテンションアップ！

■「たまごっち ふぁくとり〜」を動画で見る

「たまごっち ふぁくとり〜」の様子は動画でも紹介しています！ ぜひ合わせてチェックしてみてください。

■平成世代の心をくすぐる“懐かしさ×新しさ”のたまごっち空間

子どもの頃、たまごっちに夢中だった平成女子にとって、この空間はまさに胸がキュンとする場所。懐かしさはそのままに、体験や限定グッズで“新しいかかわり方”も楽しめるので、往年のファンはもちろん、初めて触れる人でも楽しめるスポットになっています。

ぜひ皆さんも、原宿で生まれ変わった「たまごっち ふぁくとり〜」を訪れて、あの頃のワクワクをもう一度体感してみては？

■「たまごっち ふぁくとり〜」概要

オープン日：2025年11月22日(土) 11時〜

店舗所在地：東急プラザ原宿「ハラカド」3階 322区画

(東京都渋谷区神宮前6丁目31−21 東急プラザ原宿ハラカド)

※一部混雑が予想される日程につきましては、整理券を配布する場合があります。詳細は公式サイトならびに公式Xにてご確認ください。

（マイナビウーマン編集部）