『虎に翼』”怪演”話題の片岡凜、『美的』メイク特集に登場 曖昧ヌードカラーで“柔らかさ”表現
俳優の片岡凜が、21日発売の『美的』1月号（小学館）のメイク特集に登場する。人気ヘア&メイクアップアーティスト・林由香里氏とタッグを組み、曖昧ヌードカラーを散りばめた今っぽく柔らかなメイク×ブラックコーデを披露した。
【写真】圧倒的美…注目俳優×人気H＆Mがコラボしたブラックコーデ
片岡は、NHK連続テレビ小説『虎に翼』（2024年）での怪演が大きな反響を呼び、12月公開の劇場版アニメ『この本を盗む者は』では主演声優に挑むなど、多彩な表現力で注目を集める存在。今回の企画では、絶妙な色づかいを得意とする林氏が片岡と化学反応を起こし、柔らかさと芯の強さが同居するメイクを完成させた。
黒は他のパーツとのコントラストが強くつき、顔が浮いたりメイクが濃く見えたりして、バランス調整が難しい色。「意識したいのは、なじむけれど強さを残すバランスです」と林氏。淡いコーラルやピンクで抜けを作り、血色感と立体感を添える幅広チークでまとめた。
撮影中、『虎に翼』ファンのカメラマンのために、当時のことや演技についていろいろなエピソードを披露した片岡。飾らない人柄のおかげで、現場はとても和やかなムードに包まれた。
なお、片岡のほか、俳優の長濱ねる、宮崎優（崎＝たつさき）も同企画に参加している。
なお、片岡のほか、俳優の長濱ねる、宮崎優（崎＝たつさき）も同企画に参加している。