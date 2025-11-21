【マツキヨココカラ】オリジナルブランド・アルジェランの「ハンドセラムクリーム」。100%精油の極上アロマにうっとり

寒くなると、香りを重視してアイテムを選びがちなのは私だけでしょうか？ 寒さで身が縮こまり、日照時間の短さで気持ちが沈みやすい今の時期。だからこそ、香りの癒やし効果で日ごろから身も心も労わりたい、という気持ちが芽生えています。

香りへの欲求は、ハンドクリームも例外ではありません。デイリーケアをより心地よく、より気分を高めていけるように、マツキヨココカラのオリジナルブランド・ARGELAN（アルジェラン）の「オーガニック ハンドセラムクリーム」を使い始めました。

■100%精油調香から生まれる魅惑の香りでハンドケア

2025年9月11日、マツキヨココカラ＆カンパニーのオーガニックコスメブランド「アルジェラン」がリニューアル。ブランド刷新の記念として「オーガニック ハンドセラムクリーム」が新登場しました。

肌のうるおい力を高める植物由来の国産原料と100%精油調香のアロマによって、癒やしのハンドケアを追求しています。

実は秋冬のハンドケアをどうしようか考えていた時、最有力候補としてあげていたハンドクリーム。自然の恵みをイメージさせる本格調香とミニマルでモダンなデザインにひかれて、手に取るのを楽しみにしていました。

■樹木と大地のノート「カームウッディ」

個人的なベストワンはこの「カームウッディ」です。初めはグリーンのスっとした清涼感があり、すぐにヒノキのようなウッディでスモーキーな香りがたちこめます。アフターは柑橘系のさわやかさが溶け込み、より複雑さを増して深みのある香りに。森林浴を香りで表現するなら、まさにこれですね。

それぞれの精油がうまく手を取り合い、調和する一体感に気づいた時には、すでに心も体もゆるゆるにほぐれているはず。疲れを感じる時、気持ちを落ち着かせたい時に吸い込みたくなります。

■晴れやかで前向きな気持ちに導く「センシュアスフローラル」

ファーストインプレッションは穏やかなフラワー。あっという間に青いバナナやフレッシュな柑橘系を彷彿させる香りに移り、ラストは柚子やレモンの甘酸っぱい香りに変化します。

先ほどご紹介した個性派の「カームウッディ」とは対照的に、万人受けするのが「センシュアスフローラル」。軽やかな香りなので、目覚めのいい朝を迎えるためのモーニングアロマにぴったりです。

■眠りを誘うナイトルーティンのプラスワン「ビターシトラス」

「ビターシトラス」は温度変化による香りの立ち方が印象的です。体温でとろけるように広がると同時に、ビターなシトラスの香りが濃密になります。柑橘類の皮から伝わるほろ苦さや、ハーブ調のみずみずしいシャープな芳香が、奥行きのある香りに仕立ててくれるよう。アフターはさわやかさが際立ちつつも、しっとりと落ち着きのある香りにまとまります。

ハンドケア後、両手で口元をおおって思い切り吸い込みたくなる、寝る前の入眠スイッチのような存在。ストレスで浅くなりがちな呼吸を、ビターシトラスの残り香が深めてくれますよ。

■まろやかなコクとベタつかない使い心地

皮脂腺がなく、自らうるおいを蓄えておく力が頼りないことで乾燥しやすい手元。冷たい外気にさらされたりアルコール除菌や手洗いを繰り返したりすることで、あっという間にカサカサになってしまいますよね。

砂漠化待ったなしの手元にうるおいを届けるのは、過酷な環境を生き抜くことから“生命の果実”と呼ばれるサジー抽出成分「サジーオイル」と、和歌山県産の「ウンシュウミカン果皮エキス」の合わせ技。オーガニック成分がデリケートな手元を、うるおいヴェールでやさしく包みます。

シア脂やサジーオイルなどの油分を配合しているので重たい使用感かと思いきや、ふわりと軽くてとっても伸びがいいんです。さらに、するっとなじみがよく、クリームというより、こっくりとした乳液に近いテクスチャーです。

なじませた直後はしっとりと整い、キメの一つひとつを水分で満たしたようにふっくらとした触り心地に。しばらくするとさらりとスベスベになり、なめらかな肌心地に変化するのがユニークです。ベタつきで作業するのにためらうことがありますが、アルジェランのハンドセラムクリームなら安心ですね。

手元が動くとふわっと香りが届く、さり気ない癒やし効果に助けられています。まあいいか、と後回しになりがちなハンドケアがこまめにできるようになりました。100%精油調香が生み出す複雑な香りを、忙しい日々のなかでそっと吸い込めば、身も心も整う安らぎを感じられますよ。

※1 エンピツビャクシン木油（着香成分）

※2 パチョリ葉油（着香成分）

※3 イランイラン花油（着香成分）

※4 オレンジ果皮油（着香成分）

※5 ベルガモット果実油（着香成分）

※6 マヨラナ葉油（着香成分）

■商品概要

ARGELAN（アルジェラン）「オーガニック ハンドセラムクリーム」50g 3種

価格：各1,650円

（写真・文：夏木紬衣）