宮崎優、凛とした“ツヤ肌の小顔美人”に変身 『美的』でスタッフ感嘆のポージング披露
俳優の宮崎優（崎＝たつさき）が、21日発売の『美的』1月号（小学館）のメイク特集に登場する。注目俳優たちと人気ヘア&メイクアップアーティストがコラボする企画で、宮崎はKUBOKI氏とともに、凛とした眼差しが際立つ小顔美人ルックを披露した。
【写真】圧倒的美…注目俳優×人気H＆Mがコラボしたブラックコーデ
宮崎は、今夏公開されたNetflixシリーズ『グラスハート』でドラマー・西条朱音役を熱演し、透明感とエモーショナルな演技が話題に。今回の企画では、男女を問わず多くの俳優やアーティストから絶大な支持を集めるKUBOKI氏とコラボし、ブラックコーデを引き立てる“抜けコンサバメイク”に挑んだ。
黒の服には引き締め効果がある一方で、顔を平面的に見せやすい。そこで今回は、ほのかに輝くツヤ肌のフォギー質感で立体感と抜け感を出し、アイラインや眉のフレームを強調。「頬と唇に光を一点添えれば、骨格も際立って小顔感までアップします」とKUBOKI氏は語る。
撮影スタッフも感嘆するほど、ポージングが上手な宮崎。ほかにもたくさんの撮り下ろしカットを掲載している。
なお、宮崎のほか、俳優の長濱ねる、片岡凜も同企画に参加している。
【写真】圧倒的美…注目俳優×人気H＆Mがコラボしたブラックコーデ
宮崎は、今夏公開されたNetflixシリーズ『グラスハート』でドラマー・西条朱音役を熱演し、透明感とエモーショナルな演技が話題に。今回の企画では、男女を問わず多くの俳優やアーティストから絶大な支持を集めるKUBOKI氏とコラボし、ブラックコーデを引き立てる“抜けコンサバメイク”に挑んだ。
撮影スタッフも感嘆するほど、ポージングが上手な宮崎。ほかにもたくさんの撮り下ろしカットを掲載している。
なお、宮崎のほか、俳優の長濱ねる、片岡凜も同企画に参加している。