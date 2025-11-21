ガールズグループオーディション『HAJIMARE Project』のグループデビューに先がけて、オーディション番組『HAJIMARE Project ～自分を推して、はじまれ未来。～』が11月28日20時より公式YouTubeチャンネルにて配信される。

（関連：新着MVランキング：乃木坂46「ビリヤニ」はやみつき必至？ 王一川監督による映像の面白さとニクい仕掛け）

本オーディションは、株式会社スターダストプロモーションと株式会社バンダイナムコミュージックライブがタッグを組み、2026年のデビューを目指すもの。2025年5月にオーディションへの参加申し込みを募り、応募総数は3,827名にのぼった。

番組では、勇気を出して自分を推して始まる未来に思いを馳せた12歳～25歳までの候補者が、思い思いのアピールをして持てる力を発揮し、ときには互いをライバルとして、ときには同じ目標に進む仲間として、様々な課題をくぐり抜けグループデビューを目指すリアルな姿をオンエアする。

また、オーディションの裏側や候補者の内面に迫るインタビューなどを含めた本編をより深く楽しめるコンテンツを、12月13日より公式YouTubeチャンネルおよびSTARDUST WEBにて配信予定だ。

■SHELLY コメント

彼女達の本気で頑張る姿や、みんなが一つになっていく姿にとても心を動かされます！見守っていく中でつい気持ちが入ってしまう場面も。メンバーが減っていく場面は心苦しくもあるけど...絶対に応援したくなるグループが誕生するその瞬間を見逃さないでください！

■尾崎里紗 コメント

HAJIMARE Project、SHELLYさんと一緒にMCを担当させて頂きます！アイドルになるために上京した子、出来ないことが悔しくて涙が止まらない子...みんな、本気です。本気で挑むからこそ、生々しくもリアルな姿を全力で応援したくなります。私はもう全力で“推し”てます！夢にあふれる彼女たちの青春を、一緒に見届けましょう！

（文=リアルサウンド編集部）