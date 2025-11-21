『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』放送局・放送開始日時が決定
ショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』が、2026年1月5日よりTOKYO MX（毎週月曜 後9：54）ほかにて放送されることが発表された。
【画像】うるさそう（笑）下野紘が演じる『北斗の拳』雑魚キャラ
本作は、新たなアニメ制作レーベル「Animatica（アニマティカ）」の第1弾作品、ハードボイルドなアクション作品『北斗の拳』のスピンオフで、本編で活躍する強者たちのシリアスなバトルとは無縁の、ギャグ満載のコメディー作品。核戦争で荒廃し、暴力が支配する世界に生きる拳王軍のザコたちは、無駄に乱暴で、なぜか明るく、笑顔を絶やさず、あっけなく命を散らしていく。そのからりとした生きざま、死にざまには、陰惨なところはひとつもない。
また20日には、『北斗の拳』が世の中を席捲した1980年代をイメージしたノベルティ・ティッシュが通勤中の人々に配布された。『北斗の拳』の漫画やアニメを観たことのある人も、名前だけは聞いたことがあるという人も、多くが快く受け取り、約2000個を1時間経たずで配布完了。当時を知る世代は、「北斗の拳ね、知ってる知ってる」と笑顔になり、往年の名作の復活が、普段アニメや漫画から離れてしまった世代を呼び戻すことが期待される。Xアカウントの告知を見て、わざわざ応援に訪れてくれた若い女性ファンの姿もあった。
TOKYO MXのほか、同日よりAT-X（毎週月曜 後8：00）でも放送開始。AT-Xでは、リピート放送（毎週水曜 前8：00／毎週金曜 後2：00）もされる。
