ノジマは11月20日に、「ノジマ三和小川店」を地域の日常生活に密着した施設「スーパー三和小川店」（東京都町田市）の2階にオープンした。営業時間は10〜20時。



●ノジマポイントを最大20％還元するセールを開催中！



ノジマ 三和小川店では11月20日〜12月12日の期間、人気商品を大特価で取り揃えるとともに、最大20％のノジマポイントを還元するオープンセールを開催している。



あわせて、「ノジマアプリ」を新規登録した人に500円引きクープン、BOXティッシュ、ノジマオリジナルエコバッグをプレゼントしているほか、すでに「ノジマアプリ」登録済みなら商品購入でコットンエコバッグがもらえる。