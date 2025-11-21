愛媛県が家事シェアをテーマにした冊子を発行し、話題になっている。

【映像】夫婦間の家事における“地雷ワード”と“神ワード”

「これからの家事シェアスタイルブック」では、人をイラッとさせ主体性に欠ける“地雷ワード”と、感謝や尊重が伝わる“神ワード”の対比が書かれている。

愛媛県の家事負担者側の満足度が全国ワースト10入り

冊子制作の背景には、愛媛県の家事負担者側の満足度が全国ワースト10入りしたというデータがある。愛媛県は家事シェア意識が全国42位だという。

冊子の中では、「明日はゴミ出しの日。動かなかったらパートナーに声をかけられて…」に対しての地雷ワードとして「後でやるよ！」、神ワードとして「〇〇までにやるね」と紹介。また、「休日のお昼ごはんの支度。何が食べたいかを聞かれたら…」に対しての地雷ワードは「簡単でいい」、神ワードは「〇〇が食べたいから、（自分が）〇〇するね」とあった。

この冊子を見たOTEMOTO創刊編集長・小林明子氏は、「地雷ワード言ってしまうかもしれない。家事の偏りは永遠のテーマだ」「“名もなき家事”を（夫婦の）どちらがやっているかはお互いにみえていなかったりする」と話した。（『わたしとニュース』より）