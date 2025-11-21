小野田紀美経済安保・科学技術政策担当大臣の21日の会見で、日本のスパコンの世界ランキングに関する質問が出た。

【映像】小野田大臣の「7位」の受け止めは（実際の様子）

会見で記者が「スパコンランキングのTOP500が公表された。ドイツの“ジュピター”が米国以外で初のエクサスケールを達成した。日本の“富岳”は7位と健闘しているが、今回の結果を大臣はどのように受け止めるか？」と質問。

小野田大臣は「最新のスパコンランキングにおいて、スーパーコンピューター“富岳”が、ご指摘のように単純な数値計算の速度で7位となったことに加え、ビッグデータ処理では2位、実際のアプリケーションを使うことも想定した場合の処理性能でも2位というふうに、今回も複数の部門で上位に位置しているなど我が国の総合亮の高さが示されたことを嬉しく思います。ドイツもすごかったということですけど。他方で、ドイツの“ジュピター”など各国のスーパーコンピューターの開発に関する国際競争が活発化しております。 国際的な動向を踏まえつつ、文科省において“富岳”の次世代の新たなるフラッグシップシステムについて、2030年頃の運転開始を目指して開発整備を行っていると承知をしています。 最先端の計算基盤が今後も卓越した研究結果の成果の創出に貢献するとともに、産官学における多様な分野で活用されていくことを大いに期待をしています」と答えた。

スパコンをめぐっては、2009年民主党政権での“事業仕分け”で、蓮舫議員が「2位じゃダメなんですか？」と発言した経緯がある。「富岳」は2020年から21年にかけて世界1位となったが、今回は7位だった。今回1位は米国の「エル・キャピタン」、4位のドイツの「ジュピター」は、米国以外のスパコンで初めてエクサスケール（1秒間に100京回以上の計算が可能）を達成した。

