中国国営の新華社通信が19日、高市早苗総理の名前を高市「毒苗」と表記し、「高市『毒苗』はどのように育ったのか」という記事を掲載した。21日午前の木原稔官房長官の会見では、これに対する日本の対応について質問が出た。

【映像】木原官房長官「適切な対応を強く求める」

記者が「中国国営新華社通信は19日、高市総理の名前を“毒の苗”と記して、『高市という毒の苗はいかにして成長したのか』というタイトルの批判記事を配信した。また、中国軍はXで総理がお化けのようなものに襲われているようなイラストを投稿するなど、中国側による総理個人を攻撃するような不適切な投稿が相次いでいる。政府として事実関係や対応状況を伺います」と質問。

木原官房長官は「ご指摘の中国側による報道、あるいは発信については承知をしております。その逐一にコメントすることは差し控えますが政府としては適切な対応を行ってまいります」と答えた。

さらに記者は「与野党から（汚い首は斬ってやるなどとXに投稿した）薛剣駐大阪総領事に対して国外退去を求める声があがっているが、政府として国外退去が選択肢にあるのか、あくまで中国側とは対話による交渉を継続するのか？」と質問。

木原官房長官は「中国の大阪総領事による複数の不適切な発信は認識をしており中国側にも累次にわたり申し入れを行い、適切な対応を強く求めており引き続き適切な対応を強く求めてまいります」と答えた。

また、G20サミットに出席するため21日から高市総理が南アフリカに行くと発表したが、G20の場で高市総理が中国の李強首相と会談するかどうかについては「何ら決まっていることはございません」と述べた。（『ABEMA NEWS』より）