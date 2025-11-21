¹â¶¶¶³Ê¿¡ßÌÚÂ¼ËïºÈ¡ßÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤®¤å¤Ã¡ª¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬º£¸å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¢INI¡¦ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢FANTASTICS¡¦ÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬¡¢¡ØCHEER¡Ê¥Á¥¢¡Ë Vol.64¡Ù ¡Ê12·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£¹â¶¶¶³Ê¿¤Î¥Ü¥±¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤àÌÚÂ¼ËïºÈ¡õÃæÅçñ¥ÂÀ
¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¥°¥ëー¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë3¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤¬12·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£»£±ÆÃæ¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¾Ð¤¤¹ç¤¦3¿Í¡£¹â¶¶¤¬ÉÔ°Õ¤Ë¥¨¥»¾Ð¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤ÈÃæÅç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¨¥»¾Ð¤¤¤Ö¤ê¤ËÂç¾Ð¤¤¡£°Ø»Ò¤Ë3¿Í¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈºÂ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤®¤å¤Ã¤È¤Ê¤ë»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤´ØÀ¾ÊÛ¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£¹â¶¶¤Î¥Ü¥±¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤àÌÚÂ¼¡õÃæÅç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤é¡¢3¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥°¥ëー¥×¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶¤¬¡ÖËÍ¤Ï¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Î¤ß¤Ê¤µ¤óÁ´°÷¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬º£¸å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤ÍÈ¤²¥Ñー¥Æ¥£¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤«¤ÍÈ¤²¥Ñー¥Æ¥£¤ÎÏÃ¤Ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¶¦±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃæÅç¡Ë¡Ö¤½¤ì¤ÏËÍ¤âÆ±¤¸¤À¤Ê¡×¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤«¤é¡Ö¤Ç¡¢²¿¥Ñー¥Æ¥£¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÆæ¤Î¼ÁÌä¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡£ÃæÅç¤¬Â¨ºÂ¤Ë¡Ö´¢¤ê¾å¤²¥Ñー¥Æ¥£¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌÚÂ¼¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ö½ñ¤½é¤á¥Ñー¥Æ¥£¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¦¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤3¿Í¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÏËÜ»ï¤Ç³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2025.12.01 ON SALE
¡ØCHEER¡Ê¥Á¥¢¡ËVol.64¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://romakira-movie.toho.co.jp/