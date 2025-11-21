¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇºÆÈÎ¤â¸¡Æ¤¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¤¬´¶·ã¡Ä¡ª²Â»Ò¤µ¤Þ¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò³§ÍÍ¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¼êÏÃ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¡Ê30¡Ë¤À¡£
½©¼ÄµÜ¤´°ì²È¤Ï11·î15Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä°³Ð¤Ë¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ØÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£½©¼ÄµÜ¤´°ì²È¤Ï¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë³Æ¶¥µ»²ñ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤À¡£¿À¸ÍÈ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ØViaggio Blu¡Ù¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡ØÀÄ¤¤Î¹¡Ù¡Ë¤Î°ìÉÊ¤È¤ß¤é¤ì¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤¬²Ú¤ä¤°¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¥¸¥ã¥ô¥¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎPRÃ´Åö¡¦±ÛÃÒ¼ùÎ¤»á¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯½©¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿§°ã¤¤¤Î¤â¤Î¤òÈÎÇä¤·¡¢²Á³Ê¤Ï£µËü7200±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤Ï¸½ºßºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ª¾¤¤·¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ê¤Î¤ÇºÆÈÎ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¡×
²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢Â¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÛÃÒ»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç22Ç¯½©¤ËÈ¯Çä¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯£¶·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤´Ë¬Ìä¤ä11·î¤Î¡ØÁ´¹ñ¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°°éÀ®²ñÏ¢¹ç²ñ¡ÙÁÏÎ©70¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥ê¥¢ÊÁ¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥á¥ê¥¢ÊÁ¤Ïºòµ¨¤Î½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¡£½ã¹ñ»º¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¼ê»Å»ö¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀ¸»º¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼õÃí¤¬¸ÂÅÙ¤ËÃ£¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç´°Çä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤É¤â¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ª¾¤¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑÌ¾ÍÀ¤Ç¤¢¤ê¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¼°¤Ç²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤¢¤ë»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ïºù¿§¤Ç¤¹¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ç21Ç¯£µ·î¤«¤é¡ØÁ´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¡Ù¤ÎÈó¾ï¶Ð¾üÂ÷¿¦°÷¤òÌ³¤á¤é¤ì¡¢¼êÏÃ¤âÎ®Äª¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµÜÆâÄ£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
11·î18Æü¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤Î´¶À÷¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Î¤´¸øÌ³¤¬¼è¤ê¤ä¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¡£²óÉü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î²ñ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤ë¤´°Õ¸þ¤À¤í¤¦¡£