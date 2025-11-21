読売テレビ『ZIP!かんさい』の公式SNSが、映画『TOKYOタクシー』（11月21日公開）に出演する木村拓哉と倍賞千恵子のオフショットを公開。ふたりが披露した“ポーズ”が話題になっている。

【画像】草なぎ剛が考案したポーズを披露する木村拓哉／草なぎ剛考案“ZIPかんさい”ポーズ

■グレーのスーツにブラックのタートルネックを合わせた木村拓哉

公開された写真には、グレーのスーツにブラックのタートルネックを合わせた木村と、鮮やかなグリーンのワンピースにブラックのパンツを合わせた倍賞が、ピースを重ねて“Z”の形をつくる姿が写しだされている。

このポーズは、以前同番組に出演した草なぎ剛（※正式表記は、弓へんに「前」＋「刀」）が考案したもの。木村はウインクしながらはじける笑顔でポーズを決めており、現場の空気の良さが伝わる1枚となっている。

SNSでは「かわいすぎる」「これつよぽんが考えたポーズだよね？」「つよぽんが考えたポーズを木村くんがやってる！」「胸熱」「ほんとにいい笑顔」といった声が寄せられている。

■草なぎ剛が考案した“ZIPかんさいポーズ”