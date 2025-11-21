柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、花角知事は再稼動を容認する意向を固め、21日午後4時に臨時会見を開き公表します。



21日朝、登庁した花角知事は－



■花角英世知事

「(Q.気持ちは固まった？)そうですね。判断したからお話しする。昨日までずっと考えていた。(Q.7年間かなり悩んだと思うがどんな気持ち？)それは会見でお話しする。」



花角知事は午後4時の臨時会見で「再稼働を了解する」と表明し、12月県議会に原発の安全対策などを広報するための費用を盛り込んだ予算案を提案します。



知事は「県民の信を問う」と訴えてきましたが、知事選や県民投票ではなく予算案の議決を通じた県議会を選ぶことになります。



会見では、事故時の避難道路を整備することや安全性の向上など再稼働に伴う7つの条件を国に求めます。