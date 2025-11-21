日経225先物：21日正午＝1120円安、4万8700円
21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1120円安の4万8700円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万8653.8円に対しては46.20円高。出来高は3万5414枚となっている。
TOPIX先物期近は3294.5ポイントと前日比8ポイント安、現物終値比4.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48700 -1120 35414
日経225mini 48705 -1125 635166
TOPIX先物 3294.5 -8 47434
JPX日経400先物 29660 -120 2751
グロース指数先物 673 -1 3940
東証REIT指数先物 1999 +11 580
株探ニュース
TOPIX先物期近は3294.5ポイントと前日比8ポイント安、現物終値比4.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48700 -1120 35414
日経225mini 48705 -1125 635166
TOPIX先物 3294.5 -8 47434
JPX日経400先物 29660 -120 2751
グロース指数先物 673 -1 3940
東証REIT指数先物 1999 +11 580
株探ニュース