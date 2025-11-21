　21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1120円安の4万8700円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万8653.8円に対しては46.20円高。出来高は3万5414枚となっている。

　TOPIX先物期近は3294.5ポイントと前日比8ポイント安、現物終値比4.86ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48700　　　　 -1120　　　 35414
日経225mini 　　　　　　 48705　　　　 -1125　　　635166
TOPIX先物 　　　　　　　3294.5　　　　　　-8　　　 47434
JPX日経400先物　　　　　 29660　　　　　-120　　　　2751
グロース指数先物　　　　　 673　　　　　　-1　　　　3940
東証REIT指数先物　　　　　1999　　　　　 +11　　　　 580

株探ニュース