「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督を悼み、多くの球界、メディア界、スポーツ会、芸能界などの関係者が参会した。

大型ビジョンでは追悼メッセージも放映され、最初に高市早苗首相が登場。「長嶋さんが今を生きる人々にもたらした、与え計り知れない影響。後世に残された数え切れない功績。心から感謝を述べるとともに敬意を捧げたいと思います」と述べた。

続けて、「闘志むき出しのプレーからは勇気を、何事にも前向きに取り組む姿勢から夢を、ユーモラスな語り口からは希望を、多くの方々が享受しました。天覧試合を始め、ここぞという時の勝負強さは多くの方々に感動を与えました。プロ野球を国民的娯楽に押し上げた最大の功労者といっても過言ではないと思います。後進の育成にも尽力され、松井秀喜さんをはじめ、長嶋さんのご指導を受けた方は国内にとどまらず、海外にも活躍の場を広げました。その系譜は先日、３年連続４度目のリーグＭＶＰの栄冠に輝いた大谷翔平選手をはじめ、日本人メジャーリーガーの皆様にも脈々と引き継がれています」と語った。

「政治の世界では党派をこえて、という言葉がよく使われます」と触れ、「長嶋さんの誰にでも愛されるお人柄はまさに党派をこえて、多くの方々を魅了しました。長嶋さんが残されたご功績は永久に不滅です」と締めくくった。