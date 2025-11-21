【ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット】 11月21日 発売 価格：3,980円

グレープストーンは、同社が展開する「東京ばな奈ワールド」にて、ポケモンとのコラボ商品「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」を11月21日に発売した。価格は3,980円。

今回、「ポケモン東京ばな奈8個入」と「はみ出しチョコのクッキーサンド12枚入」に加えトートバッグ1個がセットになった商品が新登場。バッグの表面にはピカチュウが大きくデザインされていて、裏面にはオリジナルのロゴがあしらわれている。

販売場所は東京駅、池袋駅など全6店舗。グレープストーンの公式オンラインストア「パクとモグ」でも購入できる。

□「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」のページn

□パクとモグ「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」のページn

Copyright (C) GRAPESTONE CO.,Ltd.All rights reserved.

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。