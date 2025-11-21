「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」、本日11月21日発売バッグにはピカチュウが大きくデザイン！ 裏のロゴもかわいい
グレープストーンは、同社が展開する「東京ばな奈ワールド」にて、ポケモンとのコラボ商品「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」を11月21日に発売した。価格は3,980円。
今回、「ポケモン東京ばな奈8個入」と「はみ出しチョコのクッキーサンド12枚入」に加えトートバッグ1個がセットになった商品が新登場。バッグの表面にはピカチュウが大きくデザインされていて、裏面にはオリジナルのロゴがあしらわれている。
販売場所は東京駅、池袋駅など全6店舗。グレープストーンの公式オンラインストア「パクとモグ」でも購入できる。
□「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」のページn
□パクとモグ「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」のページn
本日11月21日（金）より、「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」が登場！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) November 21, 2025
「ポケモン東京ばな奈8個入」「はみ出しチョコのクッキーサンド12枚入」と、トートバッグがセットになっているよ。
くわしくはこちら！
https://t.co/TZyr8rOc6g #ポケモン #ポケモン東京ばな奈 pic.twitter.com/HrqADliBRI
Copyright (C) GRAPESTONE CO.,Ltd.All rights reserved.
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。