びっくりドンキーに期間限定で、定番＆人気メニューから自分好みに組み合せて愉しめる「ドンキー満喫セット」が登場。

びっくりドンキーのこだわりが詰まったメニューを一度に満喫できる、お得な期間限定セットです☆

びっくりドンキー「ドンキー満喫セット」

販売期間：2025年11月27日（木）〜期間限定

価格（税込）：

・ドンキー満喫セット（レギュラー） S 1,730円／M 1,910円／L 2,220円

・ドンキー満喫セット（エッグ／おろしそ） S 1,880円／M 2,060円／L 2,370円

・ドンキー満喫セット（チーズ／パイン） S 1,930円／M 2,110円／L 2,420円

※地域、店舗によって価格が異なります

※一部店舗では取り扱いのない商品があります

テイクアウト・デリバリー：不可

販売店舗：全国のびっくりドンキー店舗

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、2025年11月27日から期間限定で「ドンキー満喫セット」が登場。

2018年に50周年記念の限定メニューとして登場して以来、毎年好評の「ドンキー満喫セット」を2025年も愉しめます！

セット内容はハンバーグディッシュに、スープ・ドリンク・デザートまたはアラカルトを、自分好みの組み合わせにカスタマイズ可能。

ハンバーグディッシュ5種類・スープ2種類・ドリンク7種類・デザートまたはアラカルト5種類の中から1つずつ選び、自分好みのセットを味わえます。

びっくりドンキーの定番＆人気メニューから、自分だけのお気に入りの組み合わせを作れるのも「ドンキー満喫セット」の魅力。

家族や親戚、友人と過ごす時間や機会が多くなる年末年始の時期に、びっくりドンキーのこだわりが詰まった商品を一度に満喫できるセットメニューです☆

ドンキー満喫セットの選び方

選び方：

ステップ1：ハンバーグディッシュを選ぶ（5種類の中から1つ選択）ハンバーグディッシュ（S/M/L） / 「レギュラー」「エッグ」「おろしそ」「チーズ」「パイン」ステップ2：スープを選ぶ（2種類の中から1つ選択）「みそ汁」「コーンスープ」※「コーンスープ」は過熱したコーン（黒い粒）が入っている場合がありますステップ3：ドリンクを選ぶ（7種類の中から1つ選択）「ホットコーヒー（シングルオリジン）」「ホットコーヒー（ブレンド）」「アイスコーヒーS（シングルオリジン）」「アイスコーヒーS（ブレンド）」「アイスカフェラテS」「イチゴミルクS」「太陽のオレンジS」※ドリンクのサイズは変更できません※イチゴミルクSは氷なしで提供ステップ4：デザートまたはアラカルトを選ぶ（デザート2種類、アラカルト3種類の中から1つ選択）デザート / 「ストロベリーソフト」「珈琲ソフト」アラカルト / 「びっくりフライドポテトL」「スパイシーポテトL」「ブロッコリーの箱舟」※ソフトクリーム用の機械が洗浄等で使用できない場合は、代替商品のバニラアイスを使用した「ガトーショコラパフェ」を提供

ハンバーグディッシュ・スープ・ドリンク・デザートまたはアラカルトの中から、それぞれ1つずつ好きな商品を選べる「ドンキー満喫セット」

びっくりドンキーの定番＆人気メニューを、じっくり満喫する組み合わせを自分で作れます！

ディッシュメニュー

5種類の中から1つを選べるディッシュメニュー。

シンプルな「レギュラーバーグディッシュ」はもちろん、「チーズバーグディッシュ」や

「エッグバーグディッシュ」で食べ応えをプラスするのもオススメです。

ほかにも、さっぱり食べられる「おろしそバーグディッシュ」に

クセになる味の「パインバーグディッシュ」から選べます☆

※写真のハンバーグはLサイズ

スープメニュー

スープメニューは「みそ汁」と

「コーンスープ」の2種類から選択できます！

ドリンクメニュー

種類豊富な7種類から選べるドリンクメニューは、「ホットコーヒー（シングルオリジン）」と

「ホットコーヒー（ブレンド）」のほか

「アイスコーヒーS（シングルオリジン）」や

「アイスコーヒーS（ブレンド）」

「アイスカフェラテS」などの冷たいドリンクも用意。

「イチゴミルクS」や

「太陽のオレンジS」も選べます☆

※ドリンクのサイズは変更出来ません

デザートメニュー、アラカルトメニュー

食後のお楽しみデザートメニュー、またはボリュームをプラスできるアラカルトメニューも1つ選べる「ドンキー満喫セット」

デザートメニューは「ストロベリーソフト」または「珈琲ソフト」の2種類から選択できます。

アラカルトメニューを選ぶ場合は「びっくりフライドポテトL」や

「スパイシーポテトL」

「ブロッコリーの箱舟」の3種類から選択可能です！

びっくりドンキーのこだわり：ハンバーグ

びっくりドンキーのハンバーグは、お箸でも切れるほど、ふっくらやわらかな仕上がり☆

それでいて、お肉の食べ応えもしっかり残した、絶妙な食感をお愉しめます。

口に入れた瞬間のジューシーさを堪能できるよう、注文を受けてから焼き上げるのもポイント。

ハンバーグ専用に開発した鉄板で、肉汁を閉じ込めるように1枚ずつ焼き上げています！

びっくりドンキーのこだわり：ライス

びっくりドンキーのライスは、できるだけ炊きたてを提供できるよう、飲食店としては少ない量を1日に何度も炊いています。

また、適地適作で産地ごとに品種を選定し、ハンバーグによく合う柔らかすぎず・粘りが強すぎず・甘みがあるライスを提供。

さらに、食味評価や品質基準などを日本各地の農家さんと細かく取り決め、力を合わせて美味しいライスを全国の店舗に届けています☆

びっくりドンキーのこだわり：ディッシュサラダ

ハンバーグディッシュに欠かせない、シャキシャキでみずみずしい大根がメインのディッシュサラダは、びっくりドンキーが15年求め続けたおいしさ！

専用スライサーを使って、冷却しながらカットをすることで水分を保ち、シャキシャキ食感を実現しています。

さらに、大根は水分を失わず、辛味も出ず、なおかつ食感を失わないギリギリの太さでカットすることもこだわりのポイントです☆

びっくりドンキーのこだわり：みそ汁

風味を愉しんでもらうため、びっくりドンキーでは店舗で出汁をとり、ハンバーグとの相性を考えたコクがありながらもすっきりとした信州こしみそを使用。

来店のたびに愉しめるよう、みそ汁の具材は週替わりにしています。

具材は、店内の「本日のみそ具」ボードで確認が可能です！

びっくりドンキーのこだわり：北海道ソフトクリーム

びっくりドンキーの「北海道ソフトクリーム」は、もっちりと密度のある食感と、濃厚なミルクのコクを味わえる美味しさ。

それでいて口当たりはなめらかで、さっぱりした後味が特徴の、びっくりドンキーでしか味わえないこだわりのソフトクリームです☆

原料のソフトミックスは、北海道にある協力会社・牧家（ぼっか）で製造。

近隣の酪農家さんから届く、新鮮で良質な生乳を使って製造しています。

さらに、空気の含ませ方など独自の技術を誇る、イタリア・カルピジャーニ社のソフトクリームマシンを使用することで唯一無二の味わいを実現しました！

びっくりドンキーのこだわり：コーヒー

びっくりドンキーでは、自ら豆の産地を選定し、足を運んで直接取引しているスペシャルティコーヒーを提供。

仕入れた豆はそれぞれの特性に合わせて自社工場で焙煎し、店舗では注文ごとに1杯ずつ抽出しています。

ひとつの産地の豆だけを使用した「シングルオリジン」は、個性豊かな味わいを愉しめる1杯。

「ブレンド」は、年や季節によって各地の豆の品質を見極め、同じ味わいに調整したバランスの良いベーシックな味わいです☆

2種類から、ここだけの1杯を愉しめます！

びっくりドンキーの定番＆人気メニューを、好みに合わせて選べるセットが2025年も登場。

びっくりドンキーの「ドンキー満喫セット」は、2025年11月27日より期間限定で販売開始です☆

※アレルギーをお持ちの方は従業員までお申し付けください

※ライスをカリフラワーライスに変更可能（大盛小盛はできません、変更は110円(税込)）

※ディッシュのサラダを大盛りにできます（大盛ディッシュサラダは195円(税込)）

※ライスの量を変更できます（大盛は120円(税込)、小盛は40円(税込)引き）

※ハンバーグに好みでトッピングできます（エッグ・おろしそ 各150円(税込)、チーズ(2本)・パイン各200円(税込)）

※「チーズトッピング」はハンバーグ商品一品につき4本まで

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※本商品は、予告なく販売中止・終了ならびに商品内容の変更をする場合があります

※夜10時以降の注文は10％の深夜料金を追加

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

