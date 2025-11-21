

&TEAM

日本発のグローバルグループ&TEAMが、『第67回日本レコード大賞』で「特別国際音楽賞」を受賞した。

&TEAMは、”Japan to Global”を掲げ2022年にデビュー。2025年4月に日本でリリースした3rd SINGLE「Go in Blind (月狼)」で自身初のミリオン認定を達成。アジア10都市で約16万人を動員した自身初のアジアツアーを成功裏に終え、10月に&TEAM KR 1st Mini Album'Back to Life'をリリースし、韓国デビューを果たすと発売初日にミリオンを達成。これにより＆TEAMは日本と韓国の両方でミリオンを達成した史上初の日本アーティストとなり、Japan to Globalへ着実な一歩を踏み出した。

また、韓国デビューにおける活動では、現地音楽番組のチャートで3冠を達成し、数々の人気バラエティ番組へも出演した結果、日本だけでなくグローバルからも熱視線を受け着実にファンダムを拡大。その証拠としてストリーミングサービスにおける全世界でのリスナー数が倍増している。

タイトル曲「Back to Life」は、前作のタイトル曲「Go in Blind (月狼)」と比較してアメリカではSpotifyで約2.4倍、Apple Musicで約3.8倍の最大リスナー数を記録し、米・経済メディアForbesが「今最も注目を集めるグループの一つ」と報じるなど、「特別国際音楽賞」の名に相応しく、グローバルから大きな注目を集めた日本のグループとなった。

今回の受賞について&TEAMは、「日本から出発したグループとして、『日本レコード大賞』で『特別国際音楽賞』という名誉ある賞をいただき、とても光栄です。僕たちが掲げている、”Japan to Global”という目標実現にむけての確かな前進を実感できました。デビューから3年、応援し続けてくださったファンであるLUNÉの皆さん、受賞に至るまで支えてくださったすべての方々に感謝を伝えたいです。日本中から愛される国民的アーティストとなって世界へ羽ばたき、皆さんに誇らしい姿をお見せできるよう、さらに努力を重ねてまいります」とコメントした。

なお&TEAMは、大晦日に放送される「第76回ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場することも決定しており、日本中に＆TEAM9人でしか見せられない圧巻のパフォーマンスを披露する予定だ。まさにJapan to Global実現に向けて飛躍の年となった2025年を締めくくるステージに期待してほしい。

&TEAMプロフィール

&TEAMは、YX LABELSに所属する、EJ・FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO・HARUA・TAKI・MAKIの9人で構成されるグローバルグループ。

異なる出発点から繋がった彼らは、「それぞれ個性を持つ9人が一つのチームとなり、多様な世界を結びつける」という意志を掲げている。

結束の力をもとに、前向きでエネルギーに満ち溢れ、更なる成長を目指し明日に向かって走り出す。