超可愛いーーーッッ！！【ミスド】どっちも気になる♡「新作グッズ」って？

【ミスタードーナツ】から、ポケモンコラボの新商品が登場！ キャラクターモチーフのドーナツが大人気ですが、ドーナツと限定アイテムがセットになったグッズセットも話題。かわいすぎる「新作グッズ」をご紹介するので、チェックしてみてください。販売期間は11 / 5からで、無くなり次第終了となります。

ポケモンドーナツを満喫！ 「ドーナツとオリジナルグッズのセット」

@ftn_picsレポーターのHaruさんが「朝からめっちゃ並んでなんとかゲット」したというこちらの「グッズセット」。ポケモンドーナツ2つ・ポン・デ・リース1つにオリジナルのブランケットと紙袋がセットになっています。ポケモンドーナツは、ピカチュウ・ピカチュウのしっぽ・タマゲダケなど5種類から選べるのがうれしいポイント。さらに、ブランケットの柄も2種類から選択できます。

可愛すぎて使えない！「ポケモンブランケット」

レポーターHaruさんが、グッズセットで選んだブランケットはこちらのデザイン。くるっと丸まったピカチュウやミミッキュがかわいすぎるブランケットです。もう1つの柄は、白ベースのモンスターボール。どちらもミスドオリジナルなので2種類ゲットしたくなってしまいそうです。グッズセットのテイクアウト価格は\2,100（税込）です。

プレゼントにもおすすめ！「ポケモンセット 子ども用」

レポーターHaruさんが「並んでる人ほとんど買ってた」というのが、ポケモンドーナツ1つとポン・デ・リース1つ、つよいこグラスがセットになった「お子様グッズセット」です。ポケモンドーナツは5種から選択可能。つよいこグラスは、ピカチュウやモンスターボール・クリスマスオーナメントがデザインされた1種類のみ。ドーナツもグッズも両方楽しみたい人にぴったりです。

紙袋もかわいい！「ミスドオリジナル ポケモン紙袋」

お子様グッズセットは、こちらの紙袋がついています。表裏でピンクとブルーの異なるイラスト。グッズセットについている紙袋とはデザインが違うため、両方欲しくなってしまう方も多いはず。クリスマスのデザインでちょっとしたプレゼントにもぴったりです。お子様グッズセットのテイクアウト価格は、\1,100（税込）です。

writer：Yuri.A