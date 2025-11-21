NHKは21日、27年度連続テレビ小説は「巡るスワン（まわるスワン）」と発表。ヒロインは森田望智（もりた・みさと）で、脚本はバカリズムが担当する。



【写真】脚本家はバカリズム！いったいどんなドラマに

ヒロインの森田は「虎に翼」でヒロインの寅子（伊藤沙莉）親友で、兄の妻・花江役を好演。ふわっとしながらも芯があり、頑張っていながらも誰にも認められない専業主婦のつらさを訴え、お茶の間の反響を呼んだ。朝ドラの出演は「おかえりモネ」でヒロインのモネ（清原果耶）が働く気象予報会社の先輩・野坂役は初で、３度目の出演でヒロインの座を掴んだ。



森田は1996年9月13日生まれの29歳。神奈川県出身。身長163センチで、特技はフィギュアスケートとクラシックバレエで、体の動きが優美。2019年8月配信のNetflixネットドラマ『全裸監督』で、ヒロイン・恵美（のちの黒木香）役を体当たりで演じ、話題となった。同年の「釜山国際映画祭アジアンフィルムマーケット」のアジアコンテンツアワード最優秀新人賞を受賞した。



またNetflix映画「シティーハンター」でもヒロイン・横村香を演じるなど、役によってさまざまな表情を変えるカメレオンぶりも話題となっている。



（よろず～ニュース編集部）