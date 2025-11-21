

オーストラリアのワーキングホリデーの実態について、就労中の日本人女性2人に取材をした（写真：くろまろ / PIXTA）

【写真を見る】取材に応じてくれた2人。悪徳ベリー工場での就労などを経て、“自分たちらしい生き方”を発見した

リゾバ仲間から聞いた海外体験談

「もう、あんなに働けない」

建築事務所で6年半、納期に追われながら働いていた31歳の佐々木優子さん（仮名）は、コロナ禍を経て限界を感じていた。

「毎日スーツを着て出勤し、丸一日会社にいることもありました。24時間働きっぱなしで。あんな生活、もう無理でした」

29歳の真鍋梨花さん（仮名）は、薬学部を中退後、イベント設営の仕事に就いていた。実家暮らしで県外に出たこともない。仕事は単調で、将来の見通しもない。



「めっちゃ仕事辞めたい。どこか遠くに行ってみたい」――そう思いながら、日々を悶々と過ごしていた。

2人が出会ったのは2021年11月、北海道・キロロのスキー場。リゾートバイトの職場だった。その後も、静岡の下田、福井の芦原温泉、長野の野沢温泉を転々としながら、2人は意気投合する。

「リゾバ仲間から海外体験談を聞いて、“自分たちも行けるかも”って思ったんです」

2024年春、2人はワーキングホリデーのビザを取り、オーストラリアへ旅立った。しかしそれが、波瀾万丈の幕開けだった――。



取材に応じてくれた2人（筆者撮影）

1年4カ月後の2025年9月。日本で取材に応じた2人は、晴れやかな表情でこう言った。

「1年で150万円、貯金できました」

勤務先はオーストラリア東部ニューサウスウェールズ州にある食肉工場。1年間働き、この金額を貯めたという。

「これ、内臓切ってるところです」（佐々木さん）

携帯で見せてくれた動画に写っていたのは、オペ看護師と魚屋を混ぜたような格好をし、大きめの包丁を使いながら、慣れた手つきで作業している姿だった。

朝6時から始まる仕事は、豚肉をひたすら切り分ける単純作業だ。時給は約32豪ドル（約3200円）。週35時間働いて、手取りは月40万円前後になる。

「毎月、だいだい20万くらい貯金できました」（佐々木さん）

日本人が日本人を搾取する「悪徳ベリー農場」

しかし、最初から順調だったわけではない。

オーストラリア到着後、最初に向かったのは、Facebookで見つけた「日本語対応可能」なベリー農場。英語力に不安があった2人には安心できそうに思えたが、実態は過酷だった。

「1パック50円の歩合制。7日間フルで働いて手取り171豪ドル（約1万7000円）で、宿泊費を差し引けば、ほとんど手元に残りませんでした」

「地獄のベリー農場」と彼女たちが呼ぶその場所は、「悪徳」として幾度となく名が挙がるニューサウスウェールズ州コフスハーバー市のベリー農場のひとつだった。そこでは20人以上の日本人が働いていたという。

「最悪でした。朝6時から夕方まで働いて、この金額。10日で辞めました」

ただ、「セカンドビザ（2年目ビザ）」取得のために3カ月間耐える日本人もいたという。

オーストラリアのワーキングホリデーは、特定業種で一定期間（通称「88日ルール」）働くことで2年目の滞在が可能になる。さらに2年目、合計179日間（約6カ月）働いた場合、3年目のビザが申請できる。この仕組みを悪用した“搾取ビジネス”が後を絶たない。

興味深いのは、ベリー農場の仲介役が日本人だったという点だ。“同胞”という安心感を利用した構造には、より深い問題が潜む。

10日で農場を辞めた2人は、同時に宿も失った。行動範囲を広げるために28万円の中古車を2人で購入し、新たな仕事が決まるまで、車中泊でしのぐことにした。

「めっちゃ狭かったし、寒かったです。でも、2人だったからできた。1人だったら怖くて無理でした」（佐々木さん）



共同口座などの工夫で苦難を乗り越えた（筆者撮影）

この生活を支えたのが「共同口座」だ。オーストラリアでは複数人で名義を共有できるデビットカードを作ることができる。

2人はそれぞれ個人口座も持ちながら、生活費用の共同口座を開設。生活費を完全に共有することで、どちらかが困っても助け合える仕組みが、異国の地での心の支えになった。

転機は、突然訪れる。ベリー農場で知り合った日本人から「ミートファクトリー（食肉工場）に一緒に行かない？」と誘われたのだ。この縁が、2人の道を開いた。

“働く自由”を取り戻した南半球での暮らし

南東部の小さな町にある食肉工場には、パプアニューギニアやフィジー出身の労働者が多く、日本人も複数在籍していた。従業員は約60人。働き始める前に健康診断も行われた。

勤務は月曜から金曜、朝6時に開始する。木曜と金曜は午前で終わることも多く、残業代は1.5倍。そして驚くべきは、休暇の取りやすさだ。

「2カ月に1回、1週間休んで旅行していました。1カ月休んでも『おかえり』って迎えてくれる。趣味のサーフィンも楽しめて、精神的にすごく自由でした」（佐々木さん）

豪州ワーホリをめぐっては「労働搾取」との批判も根強い。確かに、危険を伴う作業もある。工場には指を失った従業員もいる。

一方で、危険な作業ほど給料が高く、チェーンソーなど特に危険な作業は現地のオーストラリア人が担当しているという。2人はこう語る。

「最初は臭いがきつかったけど、ヘッドホンで音楽聴きながら作業できるのがいい」（真鍋さん）

「こっちの仕事も楽ではないけどオンオフがはっきりしているし、毎月貯金できるので選択肢が広がりました」（佐々木さん）

物価も高いオーストラリアだが、生活面はどうだろう。

「外食するとめちゃくちゃ高いです。コーヒーと朝食が2人で70豪ドル（約7000円）。スーパーの野菜とかも高いけど、その分給料も高いから、そんなに苦ではないです」

貯金はするものの、オーストラリア生活を楽しむことも忘れない。今年はニュージーランドやフィジー、東南アジアへの旅行も計画中。2カ月に1回の旅行は、もはや2人のルーティンだ。

海外に出る場合、語学向上を目的にする人も多いが彼女たちはまず“楽しさ”を優先する。

「英語は買い物ができる程度。喋れなくても楽しい。それでいいかな」真鍋さんは微笑む。

「英語を本気で伸ばしたい人は、そもそも日本人といないだろうし。それでも、行く前よりは確実に喋れるようになってます」と満足そうに佐々木さんも笑う。

完璧を求めない。その割り切りが、精神的ゆとりを生んでいる。

実際、1年間一緒に暮らして「1人の時間が欲しい」と思ったことはないかと聞くと、「うーん」と考えたあと「ないですね」と口を揃えた。

「部屋でそれぞれ好きなことをしながら、同じ空間を共有しているだけなので気になりません」

この相性の良さが、異国の地でも精神的安定を保つ秘訣なのだろう。

「3年間オーストラリアに滞在して日本へ戻ったら、ゲストハウスをやりたいです。なので今まで以上にもっとお金を貯めたい」

豪州での工場勤務…搾取か、希望か



2人は現在、「日本でゲストハウスをする」という夢に向かって邁進している（画像：取材協力者提供）

日本での取材から1カ月後、オーストラリアに戻った2人からメッセージが届いた。

「新しい仕事が見つかりました。アイスクリームのコーンを作る工場です。働いているのは全員オージー（オーストラリア人）。給料は以前と変わらないけど、週4日勤務になって以前より条件はいいです」

Googleマップでめぼしい工場を探し、連絡をしたのだという。それで面接をし、仕事が決まった。

31歳と29歳。週35時間働き、月40万円を手にしながら、2カ月に1度の旅行を楽しむ。2人には今、「日本でゲストハウスをする」という明確な夢がある。これを「搾取」と呼ぶべきか、「希望」と呼ぶべきか。

「オーストラリアに来てよかったと思うから、『労働搾取』とか言われるのは腹立つ。日本の方がはるかに搾取されてた」

真鍋さんの言葉は挑発的だが、1つの真実を突いている。私たちが「搾取」と決めつけているものの中に、誰かにとっての「希望」が隠れているかもしれない。何を「搾取」と感じ、何を「希望」と見るか。

少なくとも2人にとって、オーストラリアは人生の選択肢を広げる場所になっている。

（きえフェルナンデス ： スペイン在住ライター）