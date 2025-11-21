2027年春朝ドラ『巡（まわ）るスワン』、脚本はバカリズム 架空の町×タイトルにかけて「もう既におもしろい」SNSの声
NHKは21日、再来年春に放送する2027年度前期の連続テレビ小説のタイトルが『巡（まわ）るスワン』に決定したことを発表した。ヒロインは森田望智（29）、脚本はバカリズム（49）が務める。
【写真】華やか…！朝ドラヒロイン・森田望智＆脚本・バカリズム
制作発表・主演会見で脚本を務めるバカリズムは「まだ書き始めていませんが締め切り厳守で」と意気込み、ヒロインの森田は「ルーティーンの中にある朝ドラを」と語った。
この発表を受けSNSでは「朝ドラまじか」「超期待！！！」「日常的に見れるバカリズムさんのドラマめっちゃ嬉しいな。きっと合う気がする」「へえ〜、森田望智さん主演でバカリズムさん脚本の刑事ドラマかあ！と思ったら朝ドラとな…！？」などと、驚き＆歓喜の声が多数。
また、長野県諏訪市など諏訪湖周辺をイメージした架空の町「佐和市」が舞台ということで、タイトルにかけて「朝ドラ×バカリズム×警察官で諏訪とスワンをかけてる時点でもう既におもしろい」という声も寄せられた。
