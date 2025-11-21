小泉進次郎『ウイイレ』にハマる ベッカム、ロべカルの思い出に興奮「フリーキック、やばいよね！」
小泉進次郎防衛大臣が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、新たな動画を投稿した。学生時代に遊んだゲーム『パワフルプロ野球』（パワプロ）、『ウイニングイレブン』の思い出を語った。
【動画】ベッカム、ロべカルに興奮する小泉進次郎
動画では「学生時代、パワプロとウイイレにハマったね〜」と笑顔。思い出として「俺の時はベッカムが全盛期だったから、もうねベッカムのパスの精度がね、異常なんだよね！」と興奮気味に語り、「ベッカムが（ボールを）送り込んだら、（ゴールが）もう決まるみたいなね」と笑わせた。
ベッカムと同じくらい思い出深い選手がいたそうで「ロべカル！あはは、もうね、ロベルト・カルロスのあのフリーキック、やばいよね！ あれはもう、半端じゃない」とサッカーファンが共感する“あるある”話を展開した。
