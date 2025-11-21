今年7月、東京のJR神田駅近くの路上で台湾出身の男性2人を鉄パイプで殴りけがをさせ、キャリーケースを奪おうとしたなどとして、23歳の男ら5人が逮捕されました。

【写真を見る】東京・神田駅近くの路上で催涙スプレーかけ鉄パイプで暴行か 男ら5人逮捕 台湾出身の男性2人けが 犯行直前“防犯カメラにスプレー” 警視庁

強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、宮下佳樹容疑者（23）ら男5人です。宮下容疑者らは今年7月、東京・千代田区のJR神田駅近くの路上で、台湾出身の男性2人に催涙スプレーをかけ、鉄パイプで殴るなどの暴行を加えてけがをさせ、キャリーケースを奪おうとした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、5人のうち4人が当日未明に大阪府をレンタカーで出発し、犯行の直前に現場付近に到着しました。その後、周辺の防犯カメラにスプレーをかけ、犯行が撮影されないよう細工をしていたということです。

警視庁は、5人の認否を明らかにしていませんが、5人は知人同士だということです。台湾出身の男性2人との面識があったかは不明ということで、警視庁は犯行のいきさつを調べています。